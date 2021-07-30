【公海遊】直擊星夢郵輪復航頭炮　$1,688起3日2夜玩雲頂夢號Seacation

▲ 登上久違的雲頂夢號郵輪，來一轉公海遊，應該是暫時唯一離港的旅遊方法。

自新冠肺炎全球爆發後，相信港人至少有一年以上沒有坐過郵輪，經過「疫船」驚魂，更加叫人卻步。隨着本港疫情緩和，星夢郵輪旗下的雲頂夢號於7月30日正式啟航，記者與一眾傳媒率先上船，體驗疫後首個「公海遊」。

疫情下苦無旅遊機會，到外國住酒店、搭飛機及坐郵輪以往習以為常的舉動，到今天竟然變得彌足珍貴，更衍生出「Staycation」、「Flycation」及「Seacation」這種新玩法。雖然不能跟真正旅行相比，但能從中獲得旅遊感，算是唯一的替代品。

▲ 雲頂夢號排水量為150,695噸，為香港第一艘復航郵輪。（張頌婷攝）

需打齊兩針做測試

星夢郵輪早前宣布推出Seacation時，全城議論紛紛，但身體最誠實，港人渴望旅遊的心態強烈，首航早已售罄，連8月的航班亦相當爆滿，只剩小量名額可報名參與。星夢亦推行一系列嚴格防疫措施，令旅客能安心上船玩樂。

首先所有乘客必須已接種兩劑疫苗，並於登船前48小時接受PCR核酸檢測，星夢會安排免費檢測供乘客進行。乘客可於網上預辦登船，減少人與人之間的接觸。上船前要帶備疫苗注射紀錄或醫生證明書、陰性檢測證明及旅遊證件，並要下載「安心出行」應用程式才能登船。

到達啟德郵輪碼頭後，需要量度體溫、填寫健康申報表、出示所有文件，才能辦理登船。在領取房卡時，會獲發一個圓形的裝置「TRACEY」，用途為保持社交距離並追蹤密切接觸者，需要隨身攜帶，如兩人以上相隔不足1.5米會亮起紅燈，但不會發出聲響。乘客除了用餐外及進行運動外，必需佩戴口罩及保持社交距離。

▲ 登船前每人亦有一個黑色的裝置「TRACEY」，主要用作追溯密切接觸者。（張頌婷攝）

新鮮空氣通風系統

今次Seacation只供應露台客房及皇宮套房，乘客數量限制只有約一千人左右。所有客房均採用100%新風系統，在室外抽入新鮮空氣，經過過濾，並經獨立通風系統將客房廢氣排至船身另一邊，確保空氣不回流及交叉，減低感染疫症的機會。

登上了久違的郵輪，感覺恍如隔世。今次體驗入住的皇宮套房，面積接近400呎，寬敞不侷促，睡房除了有大床亦有梳化座，更有雙人梳粧台、衣帽間及雙洗手盆，相當豪華。最重要是有一個長形的露台，保持空氣流通，兼能享受無邊無際的海景。房內亦備有口罩提供給住客，相當貼心。星夢亦強調在入住前，客房及浴室已經全面消毒清潔。

▲ 皇宮套房如酒店房間般寬敞舒適，更設有露台，隨時呼吸新鮮空氣。（張頌婷攝）

大海中央水上樂園

難得上郵輪，當然要享用平時在酒店Staycation玩不到、只在船上獨有的設施。雲頂夢號有不少戶外玩意，當中最吸引是水上滑梯樂園，共有6條滑水梯，部份更凌空延伸至船外，大人小朋友亦啱玩。泳池雖然開放，不過容納人數上限為50%，而且亦需要預約時間進場，亦設有時限。按摩池在防疫條例下，暫不開放。

玩水之外，在船尾的運動場附近的兩邊，更有攀岩及繩索場，繩索場有長達35米的海上滑索，可以當「空中飛人」在船邊高速滑行。另外還有一系列高空歷奇體驗，如行鋼線、吊橋等，腳下就是茫茫大海，真正一步一驚心。

必玩特備活動

Seacation更特別推行了Vitamin Sea & Dream活動，為首個海上綜合健康生活概念，透過健體、健吃、健心來提升免疫力。邀請了香港健康和健身專家傳授健康秘訣，當中包括林芊妤（Coffee）教授瑜伽、香港水中運動會會長陳展基帶領進行水中高強度間歇訓練、星級營養師Michelle Lau示範營養烹飪等。

上郵輪當然不可錯過晚上的劇場表演，星座劇院原本有999個座位，入座率現時降低至75%，比政府防疫規定的要求更高，座位之間有空位相隔，確保社交距離，首航有香港著名魔術師甄澤權表演。

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自助餐不設自取

餐飲方面，所有餐廳均為最多8人一枱，而且每間餐廳門外亦有洗手及消毒設備，入場前亦要量度體溫。船費已包麗都自助餐及星夢餐廳，自助餐不設自取服務，食物用上透明膠片隔開，並由工作人員分發食物，保持衛生。

收費餐廳則有中式川粵菜館、日本料理、戶外火鍋及燒烤、名廚馬克貝斯特主理的扒房以及美食廣場，還有一系列特色酒吧。中菜絲路花舞的設計黑紅色為主調，設有舞台及LED熒幕背景，裝潢具摩登韻味，菜式亦做得精緻，值得一試。旁邊更有獨立卡啦OK房，最適合三五知己玩一晚。

▲ 船上提供自助餐，所有食物以透明膠隔開，並由廚師分發。（張頌婷攝）

特設隔離病房

船上醫療設施亦升級，診所內有一位駐場醫生、一位衛生專員及5位護士，共有3個病房及一個深切治療病房，更特別將44間客房闢作隔離病房，亦新增了PCR核酸快速測試儀器。萬一不幸真的有疑似感染個案，全船會立即採取緊急機制，暫停所有活動盡快回程，乘客亦需留在房間之中。

Seacation有3日2夜及4日3夜航程可選，晚上於香港出發，第二天於南中國海巡遊，最後一天早上靠岸。現時預約入住露台客房，兩晚價錢每位由1,688港元起，視乎出發日期而不同。

雲頂夢號Super Seacation

查詢：2317 7711

記者：張頌婷