【8.31衝突】涉太子站藏燃燒彈　13歲男生認兩罪候判

▲ 13歲男生涉於太子站藏有燃燒彈，今於區域法院認罪候判。經濟日報資料圖片

2019年8.31有示威者在旺角集結及架設路障，及後乘搭港鐵到太子站，期間與車廂內乘客發生爭執，到站後衝突持續，警方接報到場，1名13歲男生在月台被捕及被搜出燃燒彈，今（30日）於區域法院承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器2罪。法官押後案件至8月20日以索取更生中心等報告。

被告現年15歲，案發時為13歲的男生，承認1項非法集結及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指他於2019年8月31日，在旺角彌敦道與奶路臣街交界附近，連同簡梓濱及王茂俊參與非法集結；以及於同年9月1日在港鐵太子站管有2樽自製燃燒彈及2個打火機。

法官姚勳智指，被告年紀小，法庭會先為他索取報告後才判刑。辯方呈上書面求情時透露，被告患有專注力不足及過度活躍症，並要求法庭索取社會服務令報告。

法官則表示，考慮到案件嚴重性，不會索取社會服務令報告。法官押後案件至8月20日判刑，以索取更生中心、勞教中心及教導所報告，屆時再讓辯方進一步求情。

案情指，2019年8月31日下午，民陣在遮打花園舉辦集會，接著有人遊行至中聯辦，該公眾遊行最終墮入混亂，導致港島及九龍多處遭示威者破壞。當晚有示威者在尖沙咀架設路障及放火，並在警方驅散下湧入旺角。

當晚約10時，約百名示威者在旺角彌敦道及奶路臣街交界一帶集結，大部分蒙面及配備頭盔等，他們在馬路上放置垃圾、磚頭、垃圾桶及小巴站牌作路障。期間，片段拍攝到被告連同其他示威者將路障移到馬路上，又拍攝到被告揮手阻止車輛經過，以及將膠盒踢到被堵塞的巴士前面，阻塞路面交通。至大約10時半，警員抵達及驅散示威者，包括被告在內的示威者逃入港鐵旺角站。

旺角站內，約20多名示威者衝入前往太子的7號列車，期間示威者與列車內乘客發生爭執，並向乘客大罵大叫及施襲。

列車到達太子站後，示威者離開車廂，但部分仍逗留在月台挑釁及指罵乘客，同時有示威者破壞月台設施。不久，10多名示威者衝入車廂包圍乘客，用長棍、雨傘及槌子等攻擊乘客，其他示威者不斷揮動雨傘及指嚇乘客，其中1名示威者向車廂內發射彈叉，另1名則向車廂噴射滅火筒。

及至約10時50分，1名女士用手機拍下對峙場面，但被示威者包圍，其手機被奪去及扔在地上，她又被推至撞到月台幕門，導致玻璃幕門碎裂，她亦有受傷。

警方接報到場，被告及後在月台扶手電梯末端被截停及被捕，在背包被搜出2樽自製燃燒彈及2個打火機。

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記者：林欣樂