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【檢疫酒店】中環Ovolo酒店獲納入指定檢疫酒店　9月再多4間中低價酒店加入

社會 18:03 2021/07/30

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中環OVOLO酒店獲納入第4輪指定檢疫酒店名單。（資料圖片）

政府今日（30日）公布，新增1間第4輪指定檢疫酒店，位於中區「奧華·時尚精品酒店 - 中環」，令8月31日完結的第四輪計劃，共涵蓋35間酒店。政府同時公布第5輪檢疫酒店名單，由9月1日至11月30日的新一輪計劃涵蓋37間酒店，提供約1萬個房間。
 
政府發言人表示，7月16日發信邀請約2,000間持有效牌照的酒店或旅館，申請為第5輪指定檢疫酒店，共收到44個申請。經評估後，揀選出37間作為第5輪指定檢疫酒店，提供約1萬間不同種類和價格的房間，供從中國內地及澳門以外地區抵港人士選擇入住。

名單中包括33間屬第4輪指定檢疫酒店，當中新加入包括中西區「香港萬怡酒店」、灣仔「香港麗悅酒店」、銅鑼灣皇悅酒店、銅鑼灣皇悅卓越酒店、問月酒店，均屬於中低價房間。至於原屬第4輪的「帆船精品酒店」則退出。
 
政府發言人補充，由於第4輪計劃期間對房間的需求殷切，政府在新一輪計劃提供更多酒店房間，以應付市場可能出現的更大需求。
 
為進一步加強外防輸入，減低抵港人士與本地社區接觸，政府規定所有從指明地區抵港人士，必須在指定檢疫酒店進行強制檢疫。第一輪及第二輪指定檢疫酒店計劃均涵蓋36間酒店，並已分別於2月19日及4月20日完結。第三輪指定檢疫酒店涵蓋30間酒店，並已於6月19日完結。

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責任編輯：吳卓峰

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