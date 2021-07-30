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【維護國安】人大料審議《反外國制裁法》在港實施　譚耀宗︰制裁對各方無好處

政治 18:09 2021/07/30

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譚耀宗表示，暫未知悉具體討論內容和所涉條文，但重申面對制裁自然有反制行動。（陳國峰攝）

全國人大常委會下月底開會，料審議將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。全國人大常委譚耀宗今日表示，暫未知悉具體討論內容和所涉條文，但強調面對制裁自然有反制行動。

盛傳中央料會將《反外國制裁法》在港實施，譚耀宗今午出席完要個活動時被追問，他表示目前僅收到會議議程，但未收到具體討論的內容和條文等。

不過，消息傳出後，隨即引起外界憂慮外資銀行等會撤資，對本港經濟帶來影響。譚耀宗批評美國現行的對華政策，經常以偏激手段處理中美關係，甚至干預中國內政，直言美國既然採取制裁等手段，中方無理由甚麼事也不做，形容當今情況是由美方逼成。

譚耀宗續指，希望外資能夠深明大義，理解為何引致當局情況出現，再向所屬國家政府提出，不要再作出霸凌行為。他指出，自己極不願意看到制裁發生，但強調重申有制裁自然有反制裁，形容制裁只會令各方受害，對大家都無好處。

至於是否要進行本地立法，以及金融機構不配合反制的法律責任為何，譚僅指要留待開會後才會得悉。

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記者：胡偉明

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