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【東京奧運】港府前主要官員發表公開信　感謝每位港隊成員努力

政治 18:52 2021/07/30

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市民到apm商場觀看羽毛球混雙銅牌戰(鄧俊文、謝影雪) 直播。 　梁偉榮攝

今屆東京奧運取得佳績，一批港府前主要官員以「謝謝你們每一位的努力」為題發表公開信，讚揚香港運動員全力以赴，展現的體育精神，已贏得全港市民的掌聲及感謝。

聲明提到，「流淚撤種的，必歡呼收割」，並指感謝他們永不放棄的堅毅精神。港隊選手在今屆奧運既向世界展示了香港運動員的實力，同時也表現不屆不撓、堅持到底的韌力。香港人為他們感到自豪。在餘下的賽程，我們繼續全力支持港隊選手，為他們集氣，祝願他們能發揮最佳水準。

另外，聲明亦表示，祝賀國家隊在多個比賽項目取得佳績，為國家爭光。

參與聯署的前主要官員包括：梁愛詩、高永文、梁錦松、李少光、林瑞麟、唐英年、陳家強、蘇錦樑、周一嶽、張炳良、譚志源、馬時亨、葉澍堃、廖秀冬、曾德成、梁卓偉、吳克儉、張雲正及馬紹祥。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

 

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