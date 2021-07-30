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【港區國安法】首宗國安法案判囚9年　建制派期望能起阻嚇作用

政治 19:09 2021/07/30

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首宗國安法案被告唐英傑兩罪罪成，共判囚9年，由囚車押走。 （陳靜儀攝）

首宗《港區國安法》案件被告唐英傑被判囚9年，多名建制派認為判刑具標誌性及阻嚇作用，有助社會清楚了解法律界線，強調港人不能牴觸國家安全，若有人肆意挑戰便要承擔責任及後果。

全國人大常委譚耀宗表示，國安法能夠起防範、遏止、懲治作用，但指在國安法出台後仍有人肆意作出挑戰，故涉案人士要責擔刑事責任及法律後果，又期望今後避免再有人作出顛覆、分裂及煽惑行為，或試圖挑戰國安法的底線。

被問到9年刑期是否合理時，譚回應指不希望再出現有人違反國安法的情況，期望今次裁決能起警示作用，令其他人不會再去挑戰或觸犯國安法，又強調維護國家安全是每個人的責任。

工聯會對裁決表示歡迎，認為具標誌性及阻嚇意義，有助社會釐清法理，加強維護國家安全，又希望香港市民注意守法。工聯會強調，全面落實國安法既是特區政府的責任，亦是每位市民的共同責任。

身兼大律師的經民聯議員梁美芬則形容，今次案件的犯罪規模及傷害遠超一般襲擊，認同「光時」口號含有分裂國家及香港獨立的意思，能夠煽惑他人分裂國家。她批評判刑時有人高叫「抗爭無罪」，強調不應再把犯罪人士英雄化或輕言犯法，形容9年光陰對年輕人很長，坐監不會令人生更精采，只會令人生更痛苦。

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記者：胡偉明

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