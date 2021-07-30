【跳水爸爸】昔日跳水王子變凸腩大叔　虎爸田亮催谷仔女︰不補習會落後

▲ 昔日跳水王子田亮變成凸腩大叔。

東京奧運日前的雙人10米高台跳水，由英國組合戴利（Tom Daley）和李爾（Matty Lee）撃敗中國組合奪金，令人不禁回憶「跳水王子」田亮在該項目奪金的風采，有網民翻出田亮教導兒子田宸羽跳水的片段，並指出其大肚腩非常搶鏡，身形與全盛時期差天共地。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

教仔跳水露出大肚腩

內地網民近日再廣傳田亮在泳池邊教兒子跳水的短片，赤裸上身的他悉心教導兒子，但兒子似乎怕水，田亮隨即示範一個向前翻騰的跳水動作，令宸羽終鼓起勇氣跳入水，田亮不禁感嘆：

我真的累了，子承父業，還有可能嗎？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過，網民將焦點放在田亮的大肚腩身上，六舊腹肌變一舊，身形嚴重走樣。有網民仍俾面田亮，讚揚該位昔日奧運冠軍的跳水動作依然標準，清脆利落。

▲ 田亮自退役後娶妻，誕下一對子女。（微博圖片）

主張孩子盡早上補習班

有兩面奧運跳水金牌的田亮於2007年正式退役，同年11月與內地女藝人葉一茜奉子成婚，2008年誕下女兒田雨橙，2011年在香港誕下細仔田宸羽。

田亮成為爸爸後，主張較催谷的教育，他去年曾上湖南衛視節目《小巨人運動會》發表育兒觀，「有了孩子以後發現，當家長首先要學的，就是讓孩子跟大家一樣去上補習班。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

其言論當時引來同場的鄭希怡（Yumiko）反對，認為此舉會令孩子承受太大壓力，但田亮完全不認同，孩子有比較下都會承受壓力，「我頂住那個壓力就可以了」，他還揚言上補習班是大勢所趨，這樣才提升子女的競爭力。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

12歲大女為明日網球之星

此外，田亮和太太還安排子女參加各種興趣班，例如網球、攀岩、練字、小提琴等。現年12歲的大女最擅長打網球，因田亮在女兒7歲時，已聘請網球大滿貫冠軍曉域（Lleyton Hewitt）親自督導女兒，廿四孝老豆則經常陪練波，盡心盡力栽培女兒。至於現年10歲的兒子則擅長彈結他。

據悉，田亮一對子女正就讀內地的德威英國國際學校（Dulwich College），在北京、上海、蘇州等地設有分校，全年學費由21.2萬（約25.5萬港元）至32萬人民幣不等（約38.5萬港元）。

同場加映︰港產女飛魚何詩蓓剖白備戰奧運心情 感激父母多年支持

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳