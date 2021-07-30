【食用安全】45歲婦將軍澳富康花園買菇煮食　1小時後噁心嘔吐疑食物中毒

▲ 衞生防護中心正在調查事件。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（30日）正調查一宗涉及進食菇類後引致食物中毒的懷疑個案，涉及45歲女子。她昨日（29日）在家烹煮和進食購自將軍澳富康花園街市的菇類，約1小時後出現噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛等徵狀。病人同日到將軍澳醫院求醫，並已出院，目前情況穩定。

衞生防護中心調查仍在繼續，亦已通知食物環境衞生署有關事故。發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

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責任編輯：吳卓峰