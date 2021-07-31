【全民造星III】李浩軒憑信念入行追音樂夢　Will：最Hurt的話來自最親密的人【有片】

▲ ViuTV節目《全民造星III》參賽者李浩軒（Will）今年推出歌曲《同班車的約定》。

ViuTV節目《全民造星III》成功捧紅「折骨Ben」趙祥誠、陳葦璇、陳毅燊（ANSONBEAN）等，同屆參賽者李浩軒（Will）今年有新搞作，推出歌曲《同班車的約定》並邀得《考有Feel》的「考靚」劉若寶（Polly）一起拍攝MV。

李浩軒接受TOPick專訪時分享出道及參加《造星III》的經歷，又大談追音樂夢的感受。

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同班車的故事

今年，Will推出歌曲《同班車的約定》：「起初聽曲風時覺得很Sweet的，後來才知道原來這是一首傷心歌來的，沒想到最後出來的效果會變成一首開心歌。」

Will大談歌曲內容：「故事講述男主角喜歡一個女生，他暗戀的一個人，幾乎每天都會跟她坐同一班車，故事發展到最後就是希望那女生會回眸一笑，會記得這男生，可惜最後也是沒有的。」

他透露內合少量自己的個人故事：「以前我讀書時期喜歡一個女生，她是高Form的而我則是低Form，不過可能跟她的年齡差不多，之後才知道她原來是住在我附近。」

他續指：「有天乘車時發現她原來也是七時上車，我會預鬆一點時間，提早在樓下等候她，跟她乘同一班車。熟絡後便開始買早餐給她吃，致電她叫她起床。

很可惜去到最後她畢業了，但我卻仍然在讀書，這段感情便不了了知。」

《同班車的約定》MV走日系風格，女主角為《全民造星III》參賽者劉若寶（Polly），Will說：「今次邀請了Polly當女主角，大家都知道她跟我一起參加《全民造星III》，我覺得她為人很Nice，工作很用心，而且是義氣子女，她是很難得會遇到的人。」

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《造星》之路

問到去年為何會參加《全民造星III》？Will覺得要把握每個出鏡的機會，「我知道《造星》是一個挑戰，並非一件輕鬆的事情。需要學習跳舞，大家都知道我沒有底子，要跳出自己的Comfort Zone，做好那件事，是需要盡全力去做好。」

他看見自己的轉變：「從開始到完結，除了瘦了以外，也學了戲，戲是我想接觸的。我真正想做的是一個又演又唱的歌手，監製曾說過懂得演戲的人對唱歌很有幫助，會懂得如何去運用感情。」

Will認為做歌手是一個夢想：「我沒想過能實現到自己的夢想。那時入行是一個『信』字，信自己會有機會，之後便去做。」

數年前，Will在街上Busking時被夢想沙龍娛樂文化經理人賞識後簽約成為旗下歌手，並於2018年正式出道。

他一直都有一個信念：「只要我Keep住去Busking、唱歌，一定會有人聽到我的歌聲。總會有音樂公司的人走過，真心沒想過可以實行到的，也是很大運氣。」

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家人曾反對入行

問到若然沒被發現會否繼續唱歌？Will回應：「即使遇不到也沒想過要放棄，起碼我做過，我也會Keep住去Busking，如果真的有機會便認識更多音樂人，接觸音樂的機會也多了，希望能學懂結他、作曲、作詞。如果沒公司簽我的話，我可能會以另一種方式出道，可能會自己出道，但一定不會放棄。」

Will出道後仍會偶爾到街上Busking：「雖然是有了轉變，但我本來就是Busker出身，為何要質疑自己當初的身份呢？」

家人起初很反對Will出道當歌手：「問我『你簽公司嗎？甚麼公司來的？沒有聽過。是否騙人的？』

當我做足功課後，覺得為何有機會在眼前仍要去想那麼多？」

他最緊張是身邊人的看法：「最Hurt到我的說話是來自我身邊最親密的人。聽過最難聽的姑姐跟我說：『你好地地返地盤咪好囉，老實講，你又唔係靚仔，唱歌又唔係好聽，學咩人做明星？穩穩陣陣返地盤有固定收入唔好咩？』」

他聽畢後感到很失望：「原來最親的人才是最反對的那位，不認識的人會跟我說好，覺得我這年紀是應該去追夢的，有這個心，叫我加油。反而令我要做給她（姑姐）看，我沒有怒她的，但我會記住及放在心內，提醒自己。」

▲ （梁樂欣 攝）

做不後悔的事

他下定決心要搏一舖：「是需要時間的，一簽便簽很多年，但我覺得這些年對我來說是我做了不會後悔的事情。就算很多年後我彈不起，我也可過回普通人的生活，沒甚麼大不了，本來也是過着普通人的生活，為何不去做一些自己想做的事？」

歌手的工作量及收入不穩定，Will認為：「這不能用錢去衡量，而是用心去衡量。如果你這輩子連追夢也沒有的話，那便很沒意思。當你做到之時，其實感覺並非很大的，只是成功地達到一個目標，過得有意義、有意思。」

父母後來開始接受Will的工作，他說：「會叫我做想做的事，但記得給他們家用。所以不論環境有多壞，我也會給家用，這是我的承諾。」

現時的Will正努力自學結他及學戲，在演藝路上一步步向前走。

▲ （《同班車的約定》）

服裝：SPORT b.

場地：Mellow Studio

記者：梁樂欣

同場加映：Jer專訪