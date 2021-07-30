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【飛魚受傷】何詩蓓因傷退出女子50自準決賽　港隊未能晉級4x100米混合泳接力決賽

社會 20:22 2021/07/30

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已連奪2面東京奧運銀牌的飛魚何詩蓓，因傷決定退出明早舉行的女子50米自由泳準決賽。她賽後指，日前參加200自時已覺受傷，上水時感腳痛。

泳隊指，何詩蓓在比賽期間拉傷背部，因傷患加劇而決定退賽。她在在50米自由泳預賽第11組出戰，以24秒75取得第7名，總成績排第15名。

但何詩蓓仍參加其後的4x100米混合泳接力預賽，港隊在第二組游出第7名，總成績排第13名，未能晉級決賽。由黃筠陶負責第一棒背泳、楊珍美蛙泳、何詩蓓出戰蝶泳，最後一棒自由泳由鄭莉梅負責。最終游出4分02秒86。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：TOPick港聞組

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體育人物 奧運會 何詩蓓

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