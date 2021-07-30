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【經濟發展】陳茂波︰9月就SPAC諮詢市場　形容國際投資者對港前境有信心

政治 20:25 2021/07/30

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陳茂波（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波接受《鳳凰衛視》訪問時表示，政府正研究推香港版的特殊目的收購公司（SPAC），準備在今年9月諮詢市場。他又強調，香港可作為內地企業的國際籌資融資中心，亦能夠在多方面發展。

陳茂波表示，本港市場監管制度和上市企業要面對的風險，均與美國市場有所不同。他指出，中國企業到美國上市要面對集體訴訟和美國對華政策變動的風險，但在香港上市就沒有這些風險，強調香港一方面鼓勵企業上市，同時亦謹記要保護小投資者的利益。

他表示，港府正研究香港版的SPAC，讓企業能選擇較合適方案去上市；又透露當局有研究央行數字貨幣（CBDC），正與內地、泰國和阿聯酋展開項目，以央行數字貨幣做跨境貿易融資，形容嘗試不錯，下一步會總結經驗再推進。

陳又指，香港和上海分別是離岸和在岸的國際金融中心，均有很大發揮空間。他指出，香港可作為內地企業的國際籌資融資中心，同時亦要把握好人民幣國際化的機遇，以及做好「一帶一路」的功能平台。

他續指，針對粵港澳大灣區，除了跨境理財通外，香港亦可發展資產管理、財富管理業務。他又指，香港要推展綠色金融，提及今年1月初發行的一批第二期綠色債券，歐洲和美國投資者對30年期的綠色債券反應踴躍，形容國際投資者對本港金融前境有信心。

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責任編輯：胡偉明

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