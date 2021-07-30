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【東京奧運】40歲男子涉apm直播奧運期間舉港英旗噓國歌　涉侮辱國歌被警方拘捕

社會 20:40 2021/07/30

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警方表示，這是首宗以侮辱國歌罪而作出拘捕的案件。（黃傑偉攝）

觀塘apm商場被指有人在觀看奧運直播期間噓國歌，警方指接獲市民舉報，及於網上發現多段影片，東九龍公眾活動調查組展開調查，並於今午拘捕一名40歲男子，涉嫌侮辱國歌，首次有人因為違反國歌條例被捕。

東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，警方指接獲舉報，觀塘一個大型商場直播奧運頒獎禮時奏國歌期間，有人故意高舉港英旗，煽動在場人士喝倒采和呼叫口號，作出侮辱國歌行為，目的是挑起在場人士的仇恨。

警方今午1時在葵涌新都會廣場外，拘捕一名40歲本地男子，在他身上搜出12幅不同大小的港英旗幟，男子正被扣查，警方會繼續蒐集証據，了解他有無違反國安法，以及當日商場內有無其他人，觸及國安法或煽動行為。

鍾麗詒稱，被捕男子涉及侮辱和不尊重國歌的行為，不全然在於舉港英旗幟，而是他高舉旗幟時，在場人士喝倒采和口號回應，任何形式侮辱國歌都可以構成罪行。

劍擊運動員張家朗在本周一奪得男子花劍金牌，觀塘apm商場內直播頒獎禮奏起國歌時，期間有人發出噓聲。

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記者：黃傑偉

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