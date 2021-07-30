【支援體育】政府公開招標發展石澳水上運動中心　五年內全面投入服務　建造專屬滑浪風帆精英運動訓練設施

▲ 政府公開招標發展石澳水上運動中心，目標五年內全面投入服務。

政府宣布通過公開招標，邀請私營機構在已復修的石澳石礦場設計、建造和營運一個可供巿民大眾享用的水上運動中心。招標公告今日（7月30日）在憲報刊登，招標期為六個月，至明年1月20日止。民政事務局預計明年第一季批出合約，目標是讓水上運動中心約於五年內全面投入服務。



政府指石澳石礦場用地發展水上活動中心，符合近年倡議「地盡其用」的理念，該用地位處港島南部海邊，且築有防波堤，毗鄰水上運動熱點大潭灣，是理想的水上運動中心選址。政府相信以公私營合作方式發展，可提供一個現代化及專業管理的水上運動中心，為巿民大眾帶來嶄新、獨特及多元化的水上運動體驗，同時加強專業運動員培訓，以及舉辦更多水上運動賽事。



該用地總面積約為35公頃，發展須以水上運動為主，其中11公頃是人工湖，適合包括帆船、滑浪風帆和獨木舟等多種水上運動，以及停泊帆船及遊艇等，其餘24公頃陸地有5.5 公頃較平坦宜發展土地，餘下主要是人造斜坡。



水上運動中心的最大可建總樓面面積為55 000平方米，為確保總樓面面積主要用作水上運動，與運動無關的商業設施（例如餐飲、零售、住宿等）的總樓面面積將設上限，即不得超過55 000平方米的最大可建總樓面面積，或投標者計劃發展的擬建總樓面面積的20%（以較少者為準）。



項目的基本要求包括在該用地為香港體育學院設計和建造專屬滑浪風帆精英運動的訓練設施，以及按政府指明的方式和費用向學校、制服團體、體育總會等開放中心設施等。為了給予投標者更大彈性，投標者可自行建議水上運動的種類及組合和專業訓練課程、加入陸上運動元素、如何編配陸地及水域範圍運動設施及其他准許用途等。



在財務安排方面，政府不會為水上運動中心投放任何資金。日後的營運者須於合約期內承擔水上運動中心所有設計、建造及營運成本，亦須與政府攤分收入。為讓項目有足夠回本期以維持財務可持續性，政府會與中標者簽訂為期25年的協議，視乎營運表現，協議可最多延長10年。



招標會以「雙信封制」方式進行，投標者的技術和財務建議書會獲分開評審，讓政府選出綜合兩者的最佳建議。技術和財務建議的評分比重為80%：20%，從而得出合併分數，最高得分的投標者將會勝出。政府希望投標者聚焦質素，花更多心思在中心的設施設計及整體佈局、水體和陸地的運用以至中心的日常營運和管理、與社區互動等方面，提出優質技術建議，善用這塊土地為巿民大眾提供另一個假日休閒的好去處。



由於巿民大眾是主要服務對象，所以設施應以一視同仁的原則開放，收費水平亦須是巿民可負擔的水平。如何落實這些開放和收費原則，將會是重要評審準則之一。而項目鼓勵創意，故約兩成的技術分數會給予項目不同方面的創新建議，例如如何以創新方法克服用地的對外交通接駁限制，以確保中心的日常運作和大型賽事不會為附近道路網帶來不可接受的影響。



政府會成立由不同政府部門代表組成的工作小組，監察及檢討水上運動中心的營運，以確保其符合合約的要求。中標者須向政府遞交履約保證金，加強其履行合約的責任。政府將於本年八月舉行招標簡介會，詳情稍後公布。招標公告可瀏覽創新辦網頁（www.pico.gov.hk）。有興趣人士或機構如想索取招標文件，可致電創新辦（電話：3655 4274）。

政府發言人表示，行政長官在去年11月發表的《2020年施政報告》中提出『躍動港島南』計劃，將南區打造成為一個充滿活力、魄力、勁力、適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區。利用已復修的石澳石礦場以公私營合作發展水上運動中心，是其中一個重點項目。

各相關部門在行政長官親自督導和政策創新與統籌辦事處（創新辦）協調下，為項目做了所需的研究、評估和諮詢工作，並完成了公開招標的準備，「過去幾個月，創新辦亦收到有興趣的私營機構查詢。我們希望項目能有助提升香港體育普及化、精英化和盛事化的政策目標。」

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責任編輯 李志強