【訪問北京】鄭若驊續拜訪不同部委及機構　商討香港法律界專業發展

▲ 鄭若驊（右）在北京到訪亞洲基礎設施投資銀行。（政府新聞處）

律政司司長鄭若驊繼續北京行程，拜訪不同部委及機構，商討香港法律界的專業發展和進一步推廣香港的法律、爭議解決和促成交易服務。她將於明天經深圳返港。

鄭若驊今早與亞洲基礎設施投資銀行行長金立群會面。她表示，香港擁有堅穩的法律制度、良好法治及成熟可靠的普通法制，令香港的金融市場健康發展。

另外，鄭若驊出席商務部條約法律司、國務院國有資產監督管理委員會政策法規局和律政司舉行的三方交流合作安排簽署儀式，三方平台旨在為內地企業及香港法律界提供溝通渠道，連繫內地企業與香港不同範疇的法律專家，透過定期交流分享經驗和知識，若情況許可，今年稍後會舉行第二次研討會。

鄭若驊又與商務部條約法律司進行年度交流。她在會上稱，律政司會繼續籌辦投資法及國際投資爭端調解技巧培訓課程，目標是將香港發展成為國際投資法及國際投資爭端調解技巧培訓基地，為亞洲區建構處理國際投資爭端的調解員團隊。

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責任編輯：陳宛彤