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穆家駿引發球衣風波　譚耀宗︰外界不應再就問題糾纏

政治 22:45 2021/07/30

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譚耀宗強調，穆家穆已就事件表示歉意，認為外界不應再就問題糾纏。（經濟日報資料圖片）

港隊在今屆東京奧運大放異彩，唯羽毛球「一哥」伍家朗未能晉級，不少網民仍歸咎於民建聯成員穆家駿的言論。該黨元老、人大常委譚耀宗今日回應事件，認為穆已表示歉意，外界不應再就問題糾纏。

譚耀宗今日出席一個活動後被問及球衣風波的問題，他指出穆提出個人意見後已表示歉意，認為外界不應再就問題糾纏。譚又相信，每位運動員出賽時均會全力以赴，不受任何影響，直言有許多成功例子皆是如此。

事實上，自從球衣風波發生後，民建聯領導層連日被追問對穆家駿言論的看法，但各人的回應都有些不同。

該黨主席李慧琼昨在一個電台節目上表示，穆家駿只因一時情切而在不恰當時間、以不恰當方式表達關注，但強調穆已就言論表達歉意。她又指，穆家駿提出的關注絕對合情合理，又相信專業運動員不會受客觀環境影響水準。

該黨另一元老、創黨主席曾鈺成前日則表示，同意穆家駿可從事件汲取教訓，表達個人情緒時要顧及後果，但指社會上亦有不少人有相同關注。他又形容穆現時在網上被大規模攻擊，猶如被「批鬥」。

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撰文 : 傅流螢

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