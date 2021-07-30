【門診輪候】醫管局實施分流制度　將轉介內科及骨科病人至社區醫生

▲ 醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻。(經濟日報資料圖片)

根據醫管局最新資料顯示，截至今年6月30日，多個專科門診穩定新症輪候時間進一步惡化，九龍中聯網耳鼻喉科及九龍東內科，穩定新症的輪候時間冠絕所有聯網和專科數字，最長分別達到154周及151周，即約3年。醫管局於今(30日)表示，為縮短門診輪候時間，當局去年在3個聯網設耳鼻喉專科綜合診所，分別為港島西、九龍西及新界東，今年將在港島東及九龍東設立，目標下年前可在7個聯網完成。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，將於今年第三季起，分階段推出內科及骨科「共同醫治」模式，轉介病情穩定的病人至社區基層醫療醫生。合資格病人包括糖尿病、高血壓及高血脂患者等，他們可以普通科門診價錢向基層醫療醫生求診，每年享有10次覆診名額。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，本季更新的輪候時間大致與上次相差不遠，部份專科有改善，包括新界西內科、港島東及九龍中耳鼻喉科等。不過，港島西、九龍東及新界西精神科穩定新症輪候時間均明顯上升，其中港島西聯網暴升24周，輪候時間中位數長達50周。而新界東和新界西的眼科穩定新症輪候時間亦增加逾10周，中位數分別達47周和31周。

劉家獻解釋，醫管局在疫情爆發期間調整部份服務，亦有病人「甩底」無如期看症；近日疫情漸受控，不少病人預約新期，導致輪候時間有所增長。他又稱，不同聯網輪候時間受人口、年齡分布，以及醫生離職情況等因素影響，強調病人可自由選擇到任何聯網看症。

醫管局補充，會適時檢視這些措施的成效以進一步改善專科門診的輪候時間。此外，醫管局亦會繼續透過週年計劃，調撥資源至各主要專科，以提升專科門診診所的服務量。



過去一年來，醫管局在新冠疫情下，曾因應不同階段的疫情發展，調整非緊急及非必要醫療服務，包括部分專科門診服務，以集中人手照顧最緊急的病人以及處理疫情。自今年2月中起，公立醫院在疫情紓緩下已陸續恢復部分非緊急服務。目前，醫管局門診服務已大致恢復至2019年（即疫情前）的同期水平。

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記者：洪芷晴