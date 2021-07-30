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【強制檢測】5處指明地方納強檢　涉及大埔天賦海灣及銅鑼灣萬國寶通中心等

社會 23:09 2021/07/30

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曾於指定時間身處5個指明地方的人士須於8月1日或之前接受強制檢測，圖中為大埔天賦海灣3期-海鑽5座。（曾耀輝攝）

政府今日（30日）就強制檢測公告刊憲，要求曾於指定時間身處5個指明地方，須於周日（8月1日）或之前接受檢測。

因應1宗曾於香港居住的非本地確診個案，有3個指明地方被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 任何在7月10至30日期間曾身處香港新界大埔科進路9號天賦海灣3期-海鑽5座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客 及工作人員），須於8月1日或之前接受檢測。
  • 任何在7月19至20日期間曾身處香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心30樓3002室喜高製品有限公司超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於8月1日或之前接受檢測。
  • 任何在7月17至18日期間曾身處香港九龍尖沙咀廣東道13號海港城香港港威酒店超過兩小時的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於8月1日或之前接受檢測。

另外，因應早前涉及L452R變異病毒株的輸入個案，於指定期間曾身處兩個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

  • 任何在6月30日至7月11日期間曾身處香港銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心13樓1361室逸景國際醫療有限公司超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於8月1日或之前接受檢測。
  • 任何在7月19日下午4時至下午6時曾身處香港半山司徒拔道 40 號香港港安醫院地下正門門外帳幕或急診室的人士（包括但不限於 全職、兼職和替假員工及訪客），須於8月1日或之前接受檢測。

上述五處受檢人士若在7月28至30日期間已進行檢測，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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