【疫苗接種】今日共有7萬人打針　累計已接種約560萬劑疫苗

▲ (梁偉榮攝)

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（30日）已是第155日，政府指，截至今日(30日)下午8時的過去24小時，共有約7萬人接種了疫苗，以及約2.1萬人預約了接種時間。

政府至今已為參與計劃的人士接種共約560萬劑疫苗，當中逾126萬人接種由內地研發的科興疫苗第一劑，逾97萬人已打齊兩劑；另有逾193萬人接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗第一劑，逾142萬人已打齊兩劑。

截至昨日(29日)，過去24小時共有14宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，當局稱他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中10人已經出院，1人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴