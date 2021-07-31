【上樓津貼】公屋輪候逾3年可申領現金津貼　房署已向1.09萬戶放款

▲ 八種少數族裔語言的《現金津貼試行計劃概覽》。（運房局網誌圖片）

房屋署上月公布現金津貼試行計劃細節，向約9萬個合資格一般公屋申請住戶發出通知書及申領表。運輸及房屋局陳帆今日（31日）撰寫網誌，指收回的5.6萬份申領表中，首批約10,900個申領住戶已於昨日（30日）獲發現金津貼，其餘申領表正加緊處理，目標在未來1至2個月內向符合資格住戶發放現金津貼。

該項現金津貼試行計劃為期3年，為現時非居住於公營房屋、沒有領取綜援、輪候公屋超過3年但仍未獲得首次編配的一般公屋申請住戶提供現金津貼，以紓緩他們因長時間輪候公屋而面對的生活困難。

行政長官於去年年初公布即將推出試行計劃後，房屋署隨即展開前期籌備工作，並在過去數月完成最後階段準備，確保計劃在6月底前推出，包括準備編寫電腦程式系統、安排發款銀行及覆核公屋申請資料等。

▲ 房屋署向非政府機構營辦的少數族裔人士支援服務中心，介紹現金津貼試行計劃。（運房局網誌圖片）

陳帆指出，輪候公屋申領住戶當中包括少數族裔人士，為向他們提供適切服務，房屋署於6月初特別邀請了「融匯－少數族裔人士支援服務中心」向同事講解與少數族裔人士溝通的技巧和分享與不同族裔交流的經驗，同時向相關非政府機構職員簡介計劃內容，以便他們能向少數族裔申領者提供試相關資訊。

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責任編輯：馮琪雅