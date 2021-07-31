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【新冠肺炎】消息：今日無新增確診個案　本月第6度「清零」

社會 12:15 2021/07/31

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本港新冠肺炎疫情緩和，本港今日（31日）沒有新增確診個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情緩和，消息指，今日（31日）沒有新增確診個案。

昨日（30日）本港新增兩宗輸入個案，男患者分別來自瑞士及美國，均帶L452R變種病毒，兩人亦已接種兩劑復必泰疫苗。今日沒有新增本地不明源頭個案，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會；另外初步確診少於5宗

從瑞士抵港的病人是54歲男子，無病徵，分別於3月22日及4月12日曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，乘坐LX13來港。另一名美國抵港44歲男子，也無病徵，分別於5月2日及5月27日曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，乘坐CX845來港。

疫苗接種中心地點即看：

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衞生防護中心今日（30日）鑑於近期不少輸入個案俱在完成疫苗接種後，隨即參與非必要的外遊，中心發言人強調全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的變異病毒株個案不斷上升，並有一些已接種新冠疫苗人士受感染的報告。中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，尤其是極高和甚高風險指明地區。

發言人提醒，市民若必須外遊，中心強烈建議他們於出發前完成接種新冠疫苗，並於外遊期間繼續佩戴口罩，時刻保持個人和環境衞生。家長亦應盡量避免攜帶未能接種疫苗的年幼子女外遊。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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