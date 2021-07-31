【金牌選手】大力士為亡妻奮戰克服糖尿病　走上奧運勇奪舉重金牌台上舉妻照片

▲ 大力士為亡妻奮戰克服糖尿病，走上奧運勇奪舉重金牌台上舉妻照片。

每一枚金牌的背後都有一個動人的故事。在2008年奧運舉重比賽中，德國運動員一名舉重運動員奪得舉重項目的最後一枚金牌，金牌對他來說意義非常重大！在頒獎台拿下金牌後，他舉起亡妻的照片，並深情地吻著照片，眼淚情不自禁的流下。

綜合媒體報道，Matthias Steiner在奧地利一個小鎮出生，其父親是一名舉重運動員，自小對舉重產生濃烈的興趣。父親沒想到做事三分鐘熱度的兒子，竟然對舉重保持強烈的熱情，Matthias一直比賽，從小鎮到城市，再到國家級，他一直無往不勝，曾一舉拿下歐洲青少年錦標賽銅牌，更一直以奧運作為目標。

糖尿病無阻追逐金牌夢

不過，在18歲那年，一份身體檢查報告傳來噩耗。他被驗出患有糖尿病，需要終生注射胰島素治療，醫生建議他放棄舉重，然而Matthias選擇向命運說「不」，他比以前更瘋狂練習，曾在一天內注射10支胰島素。日以繼夜的練習，他終在2004年成功加入奧地利國家隊，代表奧地利出征雅典奧運會。

在奧運舉重比賽中，Matthias獲得舉重第7名，這個名次讓奧地利媒體對他非常不滿，還表示：「對奧地利體育來說，Matthias Steiner是一個可有可無的運動員。」回國後，他看見媒體的報道非常憤怒，並開始積極鍛練自己，想讓自己更上一層樓。

遇上最愛妻子 申請德國國籍

而在一次偶然的機會下，Matthias遇見她的妻子Susan，兩人一見鍾情。相比起無情的奧地利，Susan居住的德國更加吸引，所以二人在2005年初步入教堂，Matthias隨即申請加入德國國籍。

▲ 二人相識1年後結婚。（影片截圖）

2008年北京奧運會是二人目標，但在轉換國籍後，Matthias在3年內不允許參加任何國籍比賽，期間沒有獎金收入。加上，收到糖尿病的影響，Matthias的體重一直上升，他只能參加105公斤以上級別的比賽，因此需重新編排訓練方式。幸好，Susan一直在他身邊支持著，從結婚那天開始，Susan便開始白天讀書，晚上兼職的工作，開始籌備到北京的旅費。3年時間內，運動場是他們唯一的約會地點，Susan也是Matthias唯一一名觀眾。

命運多舛 妻子車禍中離世

命運總是在抓弄人，在2007年的夏天，距離北京奧運不足400天，Susan遭遇嚴重車禍，傷重不治，在生命最後的時刻，Susan在Matthias耳邊低聲細語，

親愛的，我是多麼想跟你一起去北京，你不要因為我而放棄，你一定要去北京，你一定要奪得金牌。

▲ 妻子Susan在車禍中離世。（影片截圖）

失去最愛的妻子，Matthias還是那個脆弱的男子，他開始變得頹廢，「Susan離開的4個星期，生活只有酗酒和自暴自棄，我一直無法接受這個事實，直到我夢見我們的約定。」及後，他將一切精神、憤怒發洩在舉重槓鈴上，不停練習。

踏上北京的路途

終於，他在2008年1月獲取奧運的入場券，在出發前，他來到亡妻的墓前告別，「親愛的，我們一起去北京吧。」他便帶上妻子的照片踏上前往北京的路上。

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在挺舉比賽當天，Matthias第一抓246公斤意外失敗，當大家以為他減重時，他卻成功在第二抓舉起249公斤，而第三抓更毅然決定舉起258公斤，他默默禱告，大吼一聲，最終他成功舉起258公斤，以總成績461公斤勇奪奧運金牌。

▲ 他曾在多個講座上分享與亡妻的故事。（影片截圖）

他在頒獎台上，一手舉起金牌，一手拿著亡妻的照片，並深情地吻著照片，微笑著抹去淚水，成為了奧運場上最感動的時刻。

▲ Matthias在2013年決定退役，並減肥成功。（影片截圖）

▲ 他在2010年再婚，誕下兩名可愛兒子。（影片截圖）

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責任編輯︰王明芳