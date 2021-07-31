【官媒炮轟】新華社及人民日報指教協鼓動師生罷課　形容為毒瘤必須剷除

▲ 教協遭內地官媒新華社及人民日報文章形容為「毒瘤」，必須剷除。

新華社及《人民日報》分別發表評論文章，形容教協是「毒瘤」，必須剷除，令香港教育正本清源。

新華社發表評論，點名批評教協長期從事反中亂港活動，日前宣佈退出民陣及支聯會等涉嫌違法的「亂港大台」，但這種逃避追責的障眼伎倆，不僅無法洗脫其涉嫌違法的有關問題，更不能勾銷其過往煽暴搗亂、禍害香港的罪責，強調香港教育要正本清源、重回正軌，就必須徹查教協，剷除毒瘤。

文中指出，教協與民陣及支聯會存在錯綜複雜的人員、組織、資金和利益勾連，有不可能撇清的緊密聯繫，批評教協的實際運作早已偏離宗旨、不務正業，「變成不折不扣的政治組織」，除配合亂港勢力在立法會拉布、在反國教、非法佔中及修例風波等社會事件中煽風點火，多次鼓動大中小學師生罷課，不惜把心智尚未成熟的青年學子，推上動亂的街頭當炮灰，為亂港惡行推波助瀾。

人民人報則指，教協自成立起就與教育背道而馳，跟專業不相干，文章反問，煽動師生罷課、炮製「港獨」教材、售賣「黑暴」書籍、鼓吹歪理邪說，哪一項是為香港教育著想，以及為在校師生考慮，批評其不識大是大非、不諳教育大計，整天醉心於帶教師作亂、教孩子違法，把教書育人的校園搞得烏煙瘴氣，再反問其有何顏面對香港教育指手畫腳。

文章亦指，教協妄圖以承認已退出支聯會來逃脫罪責，以為跳船自保就能將累累惡行一筆勾銷，是自欺欺人。

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責任編輯：馮琪雅