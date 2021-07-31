【日本飯糰】赴日採訪東奧被飯糰包裝考倒 加拿大記者：please help

世界各地都派記者採訪今屆東京奧運會，加拿大女記者Anastasia Bucsis任職加拿大廣播公司（CBC）體育記者，獲邀到東京採訪奧運。日前她到東京7-11便利店買了一個飯糰，但她不懂如何拆開飯糰包裝，立即拍片在Twitter向大家求助。

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有大批網民立即教Bucsis如何拆開包裝，而又不會整爛紫菜，影響口感。隔日Bucsis再拍片表示已有改善，並感謝各位網民的幫助。

同時下午，日本7-11便利店拍片教大家正確的開飯糰方法:

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但有網民反映就算跟著正確方法打開，紫菜還是會爛掉。

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