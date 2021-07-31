  • 31°C
香港時間 : 2021731日 (週六) 16:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本飯糰】赴日採訪東奧被飯糰包裝考倒 加拿大記者：please help

休閒消費 16:04 2021/07/31

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

世界各地都派記者採訪今屆東京奧運會，加拿大女記者Anastasia Bucsis任職加拿大廣播公司（CBC）體育記者，獲邀到東京採訪奧運。日前她到東京7-11便利店買了一個飯糰，但她不懂如何拆開飯糰包裝，立即拍片在Twitter向大家求助。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

有大批網民立即教Bucsis如何拆開包裝，而又不會整爛紫菜，影響口感。隔日Bucsis再拍片表示已有改善，並感謝各位網民的幫助。

同時下午，日本7-11便利店拍片教大家正確的開飯糰方法: 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

但有網民反映就算跟著正確方法打開，紫菜還是會爛掉。

【同場加映】榴槤「海龍王」首次登港　榴槤王子教5招揀靚榴槤秘訣

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

相關文章

【減肥大作戰】夏日低卡清爽減肥之選　營養師教整「蘭王」醬油漬溏心蛋
13:55 2021/05/23
【減肥大作戰】夏日低卡清爽減肥之選　營養師教整「蘭王」醬油漬溏心蛋
【飲食速報】日清合味道50周年16款杯麵大升級　聯乘人氣《新世紀福音戰士》推出限量特別版
14:34 2021/07/29
【飲食速報】日清合味道50周年16款杯麵大升級　聯乘人氣《新世紀福音戰士》推出限量特別版

你可能感興趣

【減肥大作戰】夏日低卡清爽減肥之選　營養師教整「蘭王」醬油漬溏心蛋
13:55 2021/05/23
【減肥大作戰】夏日低卡清爽減肥之選　營養師教整「蘭王」醬油漬溏心蛋
【飲食速報】日清合味道50周年16款杯麵大升級　聯乘人氣《新世紀福音戰士》推出限量特別版
14:34 2021/07/29
【飲食速報】日清合味道50周年16款杯麵大升級　聯乘人氣《新世紀福音戰士》推出限量特別版
奧運會 日本 日式料理

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】