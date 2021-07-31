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【新冠肺炎】食環署續為街市檔販等高接觸群組免費檢測　網上登記延至8月31日截止

社會 12:34 2021/07/31

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食環署續為街市檔販等高接觸群組安排免費新冠病毒檢測服務。（資料圖片）

食物環境衞生署今日（31日）表示，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費新冠病毒檢測服務，以保障公眾健康，計劃的網上登記截止日期已延至8月31日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited負責提供一站式採樣及檢測服務。有關檢測計劃的詳情，可致電檢測承辦商熱線3008 8319或瀏覽食環署網頁

為減低2019冠狀病毒病傳播的風險，發言人呼籲有關人士繼續遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的指示，持續保持個人及環境衞生，確保處所清潔衞生及食物安全。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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