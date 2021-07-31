【東京奧運】體育學院新大樓擬設劍擊館　冀2024奧運前啟用

▲ 體育學院主席林大輝表示，體院新大樓擬設劍擊館，樓高一至兩層。（資料圖片）

「少年劍神」張家朗日前在東京奧運奪金，體育學院主席林大輝今日（31日）在電台節目表示，近年本港培育很多出色劍擊運動員，場館已不敷應用，正研究在籌備興建的體院新大樓設有劍擊館，樓高一至兩層，稍後與政府當局商討，盼於下屆2024年奧運前落成啟用。

林大輝表示，政府過去數年對運動發展已增加投放資源，希望體院新大樓興建計劃，可壓縮部分程序或增加資源，盼於下屆2024巴黎奧運前落成啟用，並強調不會從其他運動項目抽調資源，投入劍擊等取得佳績的項目。

他亦提及，游泳項目方面，近年已興建新泳館，配置新的科研設備，有攝錄機協助運動員檢視表現，並替運動員驗血以作科學化分析，提升水平。他又說，奪得兩面奧運游泳銀牌的何詩蓓，去年5、6月已返港作封閉式訓練，提升體能。

他形容港隊在今屆東京奧運取得非常好的成績，對體育界以至整個香港亦很有意義，期望之後的空手道及單車等項目，都有機會奪得獎牌。他相信政府在本港運動精英化方面應該「收貨」，因今屆奧運港隊參加運動員數目及參賽項目都有所增加，是精英化發展的指標之一，但體育運動發展亦不能只看獲獎數目。

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責任編輯：馮琪雅