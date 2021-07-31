【球衣風波】林大輝形容事件「唔理想」　體育專員楊德強冀：會檢討事件改善溝通

▲ 體育學院主席林大輝。（資料圖片）

羽毛球「一哥」伍家朗捲入球衣風波後未能晉級，不少網民歸咎於民建聯成員穆家駿言論。體育學院主席林大輝認為，「受幾多影響係當事人先知道」，但形容事件「唔理想、唔愉快」，希望可以經一事、長一智，「唔開心嘅嘢唔好歷史重演」。

伍家朗早前穿上無印上區徽的自備黑色球衣，遭民建聯成員、中學通識科教師穆家駿於網上批評，引致球衣風波，穆一度關閉社交平台專頁後撰文致歉。

林大輝今日（31日）出席電台節目時回應事件，出席同一節目、身在日本的體育專員楊德強，被問到球衣風波及其他香港羽毛球代表球衣疑印錯區旗，他說，香港奧運團隊統籌工作，一向由港協奧委會及有關體育總會負責，政府在資源上作出配合，基於今次經驗，當局會與相關統籌單位檢討事件，改善溝通，希望大家放下球衣事件，集中留意運動員表現及全心全意為運動員打氣。

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責任編輯：馮琪雅