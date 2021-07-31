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【東京奧運】伍家朗被封「羽毛球界教主」　獲郵輪LED大屏幕應援：多謝香港

娛樂 13:29 2021/07/31

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伍家朗感謝港人支持。

自神徒在郵輪的LED屏幕打出賀語，為MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）慶祝生日後，張敬軒的歌迷亦租借郵輪的LED屏幕為偶像打氣應援。除明星藝人外，羽毛球運動員伍家朗亦成獲打氣對象。

香港羽毛球代表伍家朗在7月28日出賽奧運賽，不敵危地馬拉選手無緣晉級。因為伍家朗疑因賽前受「球衣風波」影響心理，以及出賽時被安排穿不合適作賽的新球衣影響，未能有展現最好的發揮。

而香港人對伍家朗十分支持，深信他勢能捲土重來，他本人亦在7月29日於個人IG表示心情已平復了很多，自己會向前看：「生活都係會繼續」。

【球衣風波】IG黑底白字再回應　伍家朗：有啲人注定就係做悲劇嘅主角

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郵輪LED閃動打氣字句

相隔一天，郵輪公司繼早前的Anson Lo、張敬軒後，在郵輪船身上的LED大屏幕打出為為伍家朗送上祝福的句子：「NG KA LONG YOU HAVE BEEN AMAZING HK SUPPORT YOU」

伍家朗在個人IG上載郵輪LED大屏幕閃動打氣字句的影片，他多謝朋友幫忙拍片：「辛苦晒 @edwin.leung.photo 喺海邊等左（咗）兩個幾鐘就係為左（咗）影低哩一個燈牌俾我睇🙏🏻」同時感謝香港人支持：「好多謝香港既（嘅）有心人尋日畀我做左（咗）一晚教主😌🤣啲燈飾真係好靚🥰」

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網民亦在發帖留言「羽毛球界教主」、「你唔會只係做一晚嘅教主 因為我哋香港人永遠都會支持你 做一世香港羽毛球教宗」、「家朗😢😢😢 真係全香港人都好支持你 你嘅努力同實力大家都有眼睇」、「你發出嘅光芒靚過晒啲燈飾呀」、「這是你應得的，要振作，捲土重來，不要氣餒」等，全力支持伍家朗。

同場加映：鍾志光專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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