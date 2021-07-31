【升學就業】護理界首個職業博覽　仁愛堂學院10個課程即場招生部分起薪點達1.5萬

▲ 仁愛堂YES培訓學院於今日（31日）舉行「護理．課程招聘及體驗日」。（相片由大會提供）

中學文憑試（DSE）上周放榜，應屆畢業生面對升學就業抉擇，仁愛堂YES培訓學院於今日（31日）舉行「護理．課程招聘及體驗日」，透過舉辦首個專門為護理業而設的博覽，提供諮詢、體驗、報名進修到求職的一條龍服務。

仁愛堂YES培訓學院逾10個不同範疇專業護理課程即場進行招生，包括物理治療助理員、安老院護理員、中醫助護及抽血員課程等，其中熱門的安老院護理員課程，由2015年的23人報讀，躍升至今年首7個月已有327人報讀，反映市場龐大需求。這些課程以往吸納不少應屆DSE考生和持續進修的護理業工作者，近期則多了受疫情影響而尋求轉行的前空姐、酒店員工等報讀。

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仁愛堂YES培訓學院負責人表示，部分短期課程包括「安老院舍護理員證書課程」、「物理治療助理證書課程」、「靜脈穿刺及抽血證書課程」及「診所助護實務證書課程」等，在接受數十小時培訓後，學員已有入職基本職位如安老院舍護理員、物理治療助理及抽血員的資格，不論公私營機構，平均起薪點皆達1.5萬以上。

同場亦有10間參展機構即場進行招聘面試，提供超過200個護理職位空缺。活動更首設護理教學體驗區和專題講座，包括展示嶄新醫療儀器，讓從業員更輕鬆工作，以及由專家親身打破種種護理行業「要返Shift（輪班制）」、「厭惡性」及「男性不適合」等迷思，協助有意投身行業者深入了解護理業實況和發展前景。

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責任編輯：馮琪雅