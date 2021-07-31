【運動員待遇】香港全職運動員收入大解構　每月資助最高可達$41,030

▲ 香港全職運動員收入大解構，每月資助最高可達$41,030。

東京奧運會2020港隊表現是歷年最好，除了張家朗在個人花劍成功以15比11撃敗上屆奧運金牌成功勇奪金牌後，港隊女飛魚何詩蓓更在女子200米自由泳決賽取得銀牌，昨日（30日）再次在女子100米自由泳比賽中奪得銀牌，港隊在東京奧運多次創出香港歷史。雖然二人同創歷史，但獎金待遇相差甚遠。

▲ 張家朗獲得奧運金牌。（張家朗FB）

張家朗取得奧運金牌，將會在「恒基精英運動員計劃」獎金中獲得500萬元，另外母校林大輝中學基金則亦會送出250萬元獎金。

何詩蓓取得奧運銀牌，根據「恒基精英運動員計劃」獎金只有金牌的一半，即250萬元，惟因為何詩蓓已取得兩面銀牌，若獎金以每面獎牌計算，獎金相信與張家朗睇齊。

▲ 何詩蓓取得兩面銀牌。（影片截圖）

另外，計劃同樣向在奧運躋身第5至8名的運動員頒發獎金，獲第4名的羽毛球混雙鄧俊文、謝影雪組合將獲125萬元，每人可獲62.5萬元；而女子重劍團體賽港隊早前派出江旻憓﹑佘繕妡﹑連翊希及朱嘉望4人迎戰，雖然排名第7，在八強止步，但「恒基精英運動員嘉許計劃」也會撥出62.5萬元，即每人可獲約15.6萬元。

▲ 恒基精英運動員計劃。（截圖）

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責任編輯︰王明芳