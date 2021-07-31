【香港小姐2021】阿叻以何詩蓓為例子「調教」佳麗　陳百祥表示問答環節：無得準備

▲ 擔任多次《香港小姐競選》司儀的阿叻陳百祥與今屆港姐見面。

《2021香港小姐競選》的一眾候選佳麗在昨日（7月30日）被安排與擔任多屆《香港小姐競選》司儀的阿叻陳百祥見面，由叻哥以導師身份向她們分享上台做騷的心得。

之後他接受TVB訪問表示希望憑自己多年的演出經驗，可以幫一眾佳麗減壓力，並以昨天第二度在奧運奪獎牌的何詩蓓為例：「（在高壓情況下）她（何詩蓓）直情享受自己游水的一刻，唔理自己贏同唔贏。」

他並表示引用何詩蓓的一句話：「做到自己嘅最好。」來提醒佳麗放鬆心悄，享受比賽，盡量發揮。

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▲ （影片截圖）

叻哥教參選準備

眾佳麗亦向陳百祥提問，當中有人問在比賽的問題環節前，可以作甚麼準備，叻哥斬釘截鐵稱「無得準備」。

然後他解釋：「佢哋想喺當晚表現出你嘅反應，同埋你本身嘅學職同修養，裡面有啲題目你覺得會難為你，但其實唔係，如果問咗條難而你又答得好，有幾個都係答得好絕而贏，係你自己表現自己嘅時候。」

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真人騷淘汰佳麗

而今屆28位入圍港姐的佳麗，獲安排參與為期10天的「Stay Battle」，繼早輪泳裝環節前夕無聲無息地率先淘汰了趙美倫、馬祖雁、朱綽盈和賴彥妤四位佳麗後，據知又有四位佳麗慘被淘汰，目前只剩20位候選佳麗。

因為《2021香港小姐競選》加入真人騷元素，在準決賽前推出《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，所以28位入圍佳麗在為期10天的「Stay Battle」內已要接受淘汰，當中趙美倫、馬祖雁、朱綽盈和賴彥妤已出局，據悉再有4人被淘汰，現時今屆候選佳麗只有20位留下來。

同場加映：黎彼得專訪