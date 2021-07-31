【東京奧運】曾斷肋骨感謝父母仍欣賞其決心　「風之女」陳晞文最後一役獲教練評為「100分」已無遺憾

▲ 港隊陳晞文在賽後受訪時一度哽咽表示，今場比賽可能是其最後一場比賽，幸獲教練評價表現「100分」。（無綫電視截圖）

港隊陳晞文今日（31日）在東京奧運女子滑浪風帆RS︰X組別獎牌賽以第7名衝線，總成績排第8名，雖無緣獎牌，但她形容今次表現是多年來最滿意的一場比賽，已無遺憾。除多謝教練21年來栽培，她在賽後亦特別感謝父母信任，即使一直擔心自己受傷，仍給予自由空間予自己成為全職運動員，她說：「好多謝你哋仲咁欣賞我嘅決心同埋相信我」，並感謝未婚夫一直給予她中肯意見，助她完成奧運夢。

陳晞文在賽後表示，雖然在比賽第2圈有少許失誤、可以做得更好，但也沒有犯下以往出現的錯誤，一直懷著享受比賽嘅心情完成賽事，感到很開心。她感觸說，今場賽事「好大機會係我最後一場比賽好大機會係我最後一場比賽」、「算係咁多年嚟最滿意嘅比賽」，最後幾日賽事表現更難得獲教練評為「100分」，已算無遺憾。

她自9歲開始接受訓練，現年30歲的她感謝多名教練多年栽培，她亦特別感謝父母放手讓她成為全職運動員，她說：

首先好多謝嗲哋媽咪，佢哋其實淨係想我唔好學壞、正正常常，搵一份安穩工作，點知我偏偏遇著滑浪風帆呢個項目，而且咁鍾意滑浪風帆，即使佢哋好唔想，但佢哋都俾自由我去做全職運動員呢條路。

曾於2012年倫敦奧運賽前訓練撞斷5條肋骨的她，提及父母當時非常擔心，「好多謝你哋仲咁欣賞我嘅決心同埋相信我。」

她亦特別感謝未婚夫陳家威的扶持，說：

呢幾年識到你，你從來無縱壞我，俾到好中肯嘅說話我聽，特別當教練鬧我嘅時候，佢唔會淨係企喺我嗰邊，會話俾我知需要做啲咩，先至可以幫助我達到奧運夢想。

至於回港後的計劃，她說其早年獲發港大學生證的10年期限已屆滿，賽後打算在今年9月重返校園，期待展開「新一頁」，她從來亦沒有因為婚期而有任何擔憂，「我知一個𡃶我嘅人一定會等我」。

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記者：馮琪雅