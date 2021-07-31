【開心速遞】周嘉洛疑背緋聞女友蘇韻姿偷食　挨陳瀅香肩甜睡盡享溫柔香

周嘉洛背蘇韻姿偷食陳瀅？憑演TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「廢青安」一角而成名的周嘉洛，早前因為升呢為男一拍正劇《痞子殿下》，於是暫離劇集《愛．回家》。

不過有份參演《痞子殿下》的衛志豪在社交平台上載拍攝花絮時，卻疑意外令周嘉洛與劇中拍檔陳瀅的曖昧關係。

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周嘉洛挨陳瀅甜睡

衛志豪意外把周嘉洛、陳瀅也攝入鏡頭，在在短片中的畫面可見周嘉洛蹺住陳瀅，並將頭挨在女方香肩上甜睡。

可是陳瀅發現有鏡頭在拍攝時，立即推身邊的周嘉洛，男方當知道有鏡頭後立即縮開，陳瀅更一時不知所措而露出尷尬的笑容。

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緋聞男女否認戀情

本來年青男女日久生情屬平常事，可是周嘉洛與《愛．回家之開心速遞》「三姨」蘇韻姿一直傳緋聞。

在早前的綜藝節目《大整蠱》內，丹爺曾爆出一句：「呢次之後佢兩個（蘇韻姿與周嘉洛）要派帖請飲喜酒！」疑不慎踢爆二人關係，不過事後周嘉洛與蘇韻姿都否認拍拖。

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至於今次周嘉洛親暱地挨在陳瀅身上片段曝光後，周嘉洛接受傳媒詢問冒否認與陳瀅或蘇韻姿拍拖，同時解釋因為拍攝通告太密不時睡到不省人事。

事件女主角陳瀅也否認間撻周嘉洛，強調希望大眾把焦點放在演出上。至於事件另一女主角蘇韻姿亦否認與周嘉洛相戀，更指明最近沒與對方見過面，不清楚周嘉洛近況。

同場加映：滕麗名專訪