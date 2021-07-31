【東京奧運】林鄭月娥讚「鄧謝配」表現令人拍案叫絕　已戰勝自我令港人自豪

▲ 特首林鄭月娥表示，昨日（30日）乘車到嶺南大學訪問途中都有在網上觀看「鄧謝配」出戰的混雙準決賽。（林鄭社交網站圖片）

港隊在東京奧運屢創佳績，特首林鄭月娥今日（31日）在社交網站發帖，讚揚香港羽毛球運動員鄧俊文和謝影雪在混雙準決賽中的表現亦令人拍案叫絕，認為二人已戰勝自我、不斷突破，令港人感到自豪。

她表示，昨天全城焦點放在香港泳隊何詩蓓的100米自由泳決賽，並為她奪得東京奧運第2面銀牌而萬眾歡騰，「鄧謝配」也打出令人拍案叫絕的水準，她昨日乘車到嶺南大學訪問途中亦有在網上觀看賽事。

她說，留意到有傳媒報道形容「鄧謝配」是「雖敗猶榮」或「失落銅牌」，她則認為他們已戰勝自我，展現出無比的毅力和不斷突破的運動員精神，令全港巿民感到自豪。她又提及早年擔任政務司司長期間，都有定期打羽毛球，並得到前羽毛球香港代表陳念慈「餵波陪打」，看到「鄧謝配」的球場英姿，她說自己都有再次拿出球拍的衝動。

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責任編輯：馮琪雅