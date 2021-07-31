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【催旺事業】32歲Dada進駐西九千萬豪宅　一屋 Hermès及Chanel手袋超搶鏡

娛樂 17:31 2021/07/31

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32歲Dada催旺事業進駐西九千萬豪宅，一屋 Hermès、Chanel手袋超搶鏡。

32歲陳靜 (Dada) 在2008年以𡃁模身份出道，曾推出性感寫真，及後轉營做演員進軍影壇，2013年更憑電影《低俗喜劇》飾演的「爆炸糖」一角贏得香港電影金像獎最佳女配角，演技備受肯定，在電影圈的發展也愈來愈好。早前更與合作超過10年的經理人施念慈簽約加盟「天加一」，酬勞7位數字。

加盟「天加一」，古天樂是Dada的老闆。（IG圖片）

Dada向來篤信風水命理，並有「搬屋癮」，有報道指她在入行至今13年內，已搬屋10次，希望事業愈住愈旺。據知，她聽從玄學師傅意見，沽出荃灣西站海旁的單位，進駐位於西九的千萬「限定風水屋」，只可住1年，好事接二連三。

身材非常窈窕。（IG圖片）

搬屋後，她成為唯一的港星與韓團BLACK PINK成員Jennie等入圍「全球百大美女榜」，另有至少2部電影落實開拍。後來，更獲美容公司重金邀請成為代言人，超性感造型拍廣告照。

據悉，Dada入行13年搬屋10次。（IG圖片）

日前，Dada在社交平台Instagram大晒最新香閨照，當中部分風水陣曝光。另外，在梳妝枱及獎座架上，同樣放有具激發創造力及廣結人緣功效的紫水晶。

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除此，新屋內的衣帽間和浴室，裝潢華麗，寬敞明亮。浴室內更設有雲石牆壁、圓形大鏡及浴缸，環境舒適潔淨。在另一張相片中，在圓形鏡子下自拍的Dada間接將身後的手袋牆公開，牆上不乏名貴品牌Hermès、Chanel，壯觀的手袋牆超搶鏡，瞬間成為眼利網民的焦點，名牌手袋盡顯貴氣，

一齊看看Dada收藏的名牌手袋款式：

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同場加映：Jer柳應廷專訪

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