【終止合作】教育局宣布全面終止與教協工作關係　不再視該會為教育專業團體

▲ 教育局宣布終止與教協的工作關係。（資料圖片）

教育局今日（31日）宣布，全面終止與教協的工作關係，不再視其為教育專業團體，不會與該會舉行任何會議或就教育議題諮詢其意見、暫停處理其轉介個案，並全面檢視轄下諮詢組織及相關教育團體，如有教協成員以該會代表身份出任委員或其他崗位，會考慮終止其任期、不承認其資格、拒絕其參與有關會議或為此進入教育局的辦公大樓等。

教育局發言人表示，教協自稱是一個教育專業團體，局方在過去數十年，讓它與其他教育專業團體一起參與討論、協調和進行一些與教育相關的工作，但該會近年言論和行徑「往往與教育專業不符」，形容其「本質上與政治團體無異」。

發言人提及，該會過去不但積極參與「民陣」及「支聯會」，亦曾推動教師罷課，將政治滲入校園，而在社會動亂事件中，部分學生、甚至教師受影響參與暴力及違法活動，教協並沒有發揮教育專業的作用，加以教導及勸止，反而推波助瀾，實在有違教育宗旨，犧牲學生福祉。

教育局表示，不能再視教協為教育專業團體，並宣布作出以下決定：

不會與教協或其代表舉行任何正式或非正式會議，也不會再就教育議題諮詢其意見；

暫時不會處理該會轉介的個案或提出的關注，有關人士可直接聯絡教育局、相關學校或團體等；

教育局會全面檢視轄下的諮詢組織及相關的教育團體，如有教協成員以該會代表身份出任委員或其他崗位，局方會考慮終止其任期、不承認其委員或成員資格、拒絕其參與有關會議或為此進入教育局的辦公大樓；

原則上，教育局不再承認教協為教師舉辦的培訓課程，因此學校不應將教師在今天之後參加該會的課程，計算在每3年150小時的專業發展活動之內；如有特殊情況，學校認為可予承認，可與所屬教育局高級學校發展主任商討。

發言人指出，本港教育近年深受政治及社會動亂打擊，不少教師及學生誤入歧途、甚至違法被捕，教育專業團體應秉持專業，幫助教師發揮其專業精神，協助莘莘學子明辨是非，守法循規，匡扶他們行正確的道路，批評教協不但沒有履行上述使命，反而以教育專業團體作為包裝，實際上推動政治倡議，例如在「佔領中環」事件中製作教材，內容包括公民抗命，供全港教師用以教授學生；又發起全港教師罷課罷教，將政治行動帶入校園；最近更公然傳播美化黑暴的書籍。

對於教協聲稱是教師工會，局方籲其會員應觀其言論和行徑，深思該會是否真正能代表自己。

局方強調，期望所有教育專業團體都「恰如其分地履行其教育使命」，會繼續與「名副其實」的教育專業團體通力合作，為本港教育正本清源，做好培育年輕一代的工作。

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責任編輯：馮琪雅