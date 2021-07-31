【港區國安法】李家超：挑戰國安底線等於引火自焚　批外國官員攻擊是「政治凌架公義」

▲ 政務司司長李家超今日（31日）回應首宗《港區國安法》案件，指法庭判刑充分指出有關罪案嚴重，必須判以有阻嚇性刑期。（資料圖片）

首宗《港區國安法》案件被告唐英傑日前被判囚9年，政務司司長李家超今日（31日）回應指，法庭判刑充分指出有關罪案嚴重，必須判以有阻嚇性刑期，任何人嘗試挑戰國安法或國家安全底線，等於引火自焚，要付出沉重代價，呼籲不要以身試法。

他續說，必須反對及駁斥外國官員或政客，對港區國安法及上述案件審訊作出的「政治攻擊」，他強調案件經過法庭公開審訊，被告受到資深大律師辯護，而法庭根據事實及證據作出裁決，並在公開判決書清楚作出解釋，正是表現法治精神及實踐，證明外國官員或政客所作出的是攻擊及批評，屬政治操作，形容為「政治凌架公義」、無中生有的批評。

他亦提及，唐英傑案判罪後，有不法之徒恐嚇法官，他指政府必須追究到底，要求警隊全面調查，將不法之徒繩之於法。

此外，對於內地官媒發文教協為「毒瘤」、必須剷除，李家超拒絕就個別組織作出評論，但強調任何組織活動都必須守法、遵守相關法規，包括社團條例、公司註冊條例或工會登記等，強調任何專業組織都要為專業服務。

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責任編輯：馮琪雅