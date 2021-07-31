  • 29°C
香港時間 : 2021731日 (週六) 19:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】李家超：挑戰國安底線等於引火自焚　批外國官員攻擊是「政治凌架公義」

社會 18:38 2021/07/31

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

政務司司長李家超今日（31日）回應首宗《港區國安法》案件，指法庭判刑充分指出有關罪案嚴重，必須判以有阻嚇性刑期。（資料圖片）

首宗《港區國安法》案件被告唐英傑日前被判囚9年，政務司司長李家超今日（31日）回應指，法庭判刑充分指出有關罪案嚴重，必須判以有阻嚇性刑期，任何人嘗試挑戰國安法或國家安全底線，等於引火自焚，要付出沉重代價，呼籲不要以身試法。

他續說，必須反對及駁斥外國官員或政客，對港區國安法及上述案件審訊作出的「政治攻擊」，他強調案件經過法庭公開審訊，被告受到資深大律師辯護，而法庭根據事實及證據作出裁決，並在公開判決書清楚作出解釋，正是表現法治精神及實踐，證明外國官員或政客所作出的是攻擊及批評，屬政治操作，形容為「政治凌架公義」、無中生有的批評。

他亦提及，唐英傑案判罪後，有不法之徒恐嚇法官，他指政府必須追究到底，要求警隊全面調查，將不法之徒繩之於法。

此外，對於內地官媒發文教協為「毒瘤」、必須剷除，李家超拒絕就個別組織作出評論，但強調任何組織活動都必須守法、遵守相關法規，包括社團條例、公司註冊條例或工會登記等，強調任何專業組織都要為專業服務。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

責任編輯：馮琪雅

李家超 港區國安法 教協 政務司 政治 罪案

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】