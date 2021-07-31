【施政關鍵】聶德權：政府施政由「人」落實　吸引有能之士及革新制度方能提高管治效能

▲ 公務事務局局長聶德權今日（31日）在一個培訓班上，分享人員質素是施政關鍵。（聶德權facebook圖片）

公務事務局局長聶德權表示，政府施政由「人」落實，因此人員質素是施政關鍵，強調須正確認識「一國兩制」、有大局觀和思辨能力等，要達致良政善治，便要吸引有能力之士加入政制，並思考如何在機制和制度上革新，配合新時代要求。

聶德權今日（31日）在社交平台發帖稱，上午在一個培訓班，與40多位來自不同政黨、團體及專業領域的年青學員，分享「香港行政體制與特區政府運作」，指出香港實行行政主導，在體制內負有重責、掌握權力的人士，必須是堅定的愛國者。

他以公務員宣誓及簽署聲明得以順利落實，作為局長與常秘、部門首長緊密合作，各司其職地釐訂、推動政策的成功例子。他亦談到落實《港區國安法》和完善選舉制度的中央兩大舉措，隨著政治重回正軌，特區政府有更多空間主動處理各項逼切的民生議題，行政體制內的人員素質亦愈見重要。

他續指，政府施政由「人」，包括政治委任官員和公務員並肩落實，因此人員質素是施政關鍵，首要正確認識「一國兩制」，正確處理、管理香港和內地的關係，能與內地有效溝通；要有大局觀和思辨能力，能跨局、跨部門作出統籌協調；亦能換位思考、解說能力，多以用家角度考慮、審視政策。

他引用全國政協副主席夏寶龍本月講話，「管治者不僅要想幹事，還要會幹事，能幹事，幹成事。」他認為要達致良政善治、爭取人心，下一步吸引有能力之士加入政治體制，提高政府管治效能，要幹成事也需要在機制和制度上革新，配合新時代的要求，才能事半功倍。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

責任編輯：馮琪雅