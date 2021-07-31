【教協風波】教協擁9.5萬名會員、年處理逾3,000宗查詢投訴　指教育局拒絕來往「對整個行業是損失」

▲ 教協指教育局與該會斷絕來往，對整個行業都是損失，對此表示失望及遺憾。（資料圖片）

教協今日（31日）遭內地官媒連番炮轟為「毒瘤」須被剷除，教育局下午即宣布終止與其工作關係。教協回應表示，該會有48年歷史，擁有9.5萬名會員，每年處理逾3,000宗查詢和投訴，對於教育局與該會斷絕來往，認為對整個行業都是損失，對此表示失望及遺憾，冀政府明白提升教育專業，需與具代表性的教育專業組織溝通，該會亦會繼續協助會員權益問題、做好教師工會的工作。

教育局今日宣布，不再視教協為教育專業團體，終止與其工作關係，宣布4方面措施，包括不再諮詢其意見、考慮終止該會代表出任轄下委員任期等，詳情即看：【下一頁】

教協回應表示，該會是擁有95,000名會員的教師組織，為全港最大單一行業工會，在教育界具廣泛代表性；作為一個有48年歷史、按《職工會條例》註冊的工會，一直按法例替會員跟進權益個案，保障教師可以根據《資助則例》及《教育條例》等享有合理權益，每年處理的會員查詢和投訴超過3,000宗。

教協提及，近年教育局與教協的工作會議已大為減少，如今教育局拒絕與教協來往，該會表示失望及遺憾，並指如今教育局拒絕處理其轉介的個案或提出的關注，未有顧及教師同工的褔祉。

教協強調，工會在保障職工權益及完善政策扮演正面作用，儘管有意見上的分歧，若當局與工會斷絕來往，對整個行業都是一個損失。

教協強調，仍然會以各種方式協助會員有關權益的問題，繼續做好教師工會的工作。教協亦希望政府明白，提升教育專業和改善教育政策，需要政府與具代表性的教育專業組織互動和溝通。而教育事宜涉及學生、教師和家長等廣大市民利益，政府與不同教育團體保持溝通和對話十分重要，亦可確保教育生態穩定發展。

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責任編輯：馮琪雅