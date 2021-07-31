【愛國者治澳】澳門終院駁回被DQ民主派上訴　港澳辦：絕不容反中亂澳分子成為管治者

▲ 澳門終審法院裁定三份候選名單提出的選舉上訴敗訴，國務院港澳辦發聲明表示堅決支持。（資料圖片）

澳門立法會換屆在即，當地民主派的多張參選名單，早前被澳門立法會選舉管理委員會拒絕接納，其中三個參選組別提出上訴，今午遭當地終審法院駁回。國務院港澳辦晚上發聲明，指裁決具有堅實的法律和事實基礎，對此表示堅決支持。

港澳辦強調，擁護澳門《基本法》和效忠澳門特區，是澳門《基本法》對當地立法會議員的法定要求，指澳門終審法院依據法律和事實，駁回因不擁護、不效忠而被裁定無被選資格的上訴，捍衛了憲法和《基本法》確立的特區憲制秩序，維護澳門第7屆立法會選舉的嚴肅性和規範性，並彰顯了司法的公正和權威。

聲明指出，堅持「愛國者治澳」是全面準確貫徹「一國兩制」方針的根本保證，任何進入澳門特區管治架構的人都必須是愛國愛澳者，絕不容許任何一個反中亂澳分子，通過任何途徑和方式混進特區管治架構，從而變成管治者，強調這是一條鐵的底線，應當在立法會選舉資格審查中得到切實維護。

聲明又提到，港澳辦相信，在澳門有關各方共同努力下，當地第7屆立法會選舉必定會順利舉行，「愛國愛澳」根本原則得到有效落實，而澳門特色「一國兩制」成功實踐亦會行穩致遠。

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責任編輯：胡偉明