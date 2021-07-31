【明福俠】黎明合作對象非MIRROR　Leon公布跟張敬軒唱新歌

▲ 黎明早前 邀軒仔做嚞賓。

黎明日前公布要同六個英文字母組合合作，網民瘋傳是Mirror，當時他寫道：「究竟我同邊個合作???估到邊6個英文字母組合，送你 Clips（正在諗緊點送好，度度度緊...）」

今日謎底揭開，答案原來是「CHEUNG」張敬軒。

▲ 二人合作新歌。

Leon又公布片段，黎明及張敬軒閃現的畫面可，並用說出「乾杯」二字，應是新歌名字。