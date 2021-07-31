【明福俠】黎明合作對象非MIRROR Leon公布跟張敬軒唱新歌 娛樂 12:30 2021/07/31 分享： 熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 黎明早前 邀軒仔做嚞賓。 黎明日前公布要同六個英文字母組合合作，網民瘋傳是Mirror，當時他寫道：「究竟我同邊個合作???估到邊6個英文字母組合，送你 Clips（正在諗緊點送好，度度度緊...）」 今日謎底揭開，答案原來是「CHEUNG」張敬軒。 ▲ 二人合作新歌。 Leon又公布片段，黎明及張敬軒閃現的畫面可，並用說出「乾杯」二字，應是新歌名字。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【黎明演唱會】黎明林海峰紅館棟篤笑 林公子爆Leon家事：屋企陰氣好重 11:41 2021/07/11 【黎明演唱會】黎明林海峰紅館棟篤笑 林公子爆Leon家事：屋企陰氣好重 【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場 黎明爆金句罕提婚姻狀況 23:25 2021/07/18 【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場 黎明爆金句罕提婚姻狀況 【明福俠】黎明官宣跟6個英文字母合作 網民瘋狂留言估MIRROR 17:46 2021/07/29 【明福俠】黎明官宣跟6個英文字母合作 網民瘋狂留言估MIRROR 你可能感興趣 【黎明演唱會】黎明林海峰紅館棟篤笑 林公子爆Leon家事：屋企陰氣好重 11:41 2021/07/11 【黎明演唱會】黎明林海峰紅館棟篤笑 林公子爆Leon家事：屋企陰氣好重 【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場 黎明爆金句罕提婚姻狀況 23:25 2021/07/18 【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場 黎明爆金句罕提婚姻狀況 【明福俠】黎明官宣跟6個英文字母合作 網民瘋狂留言估MIRROR 17:46 2021/07/29 【明福俠】黎明官宣跟6個英文字母合作 網民瘋狂留言估MIRROR 黎明 張敬軒 Mirror 組合