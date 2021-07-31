  • 30°C
香港時間 : 2021801日 (週日) 00:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈醜聞】吳亦凡涉嫌強姦罪被捕　已遭北京公安刑事拘留

娛樂 23:07 2021/07/31

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

吳亦凡涉強姦被拘捕。

前EXO成員、在《西遊伏妖篇》演唐三藏的內地藝人吳亦凡，早前被內地網紅都美竹爆料指控他誘姦多名女性，其中還有未成年的受害者。

今日內地有消息指，吳亦凡被北京公司刑事拘留，指吳亦凡涉嫌強姦罪。

「平安北京朝陽」微博發文：「針對網絡舉報的『吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係』等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。」 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

網紅都美竹指控

都美竹聲稱吳亦凡搭慣以3招哄騙少女，首先是稱聲要為MV選女主角，然後選在晚上面試，表現好可安插在吳亦凡參與的電視劇演出，或和他的經紀公司簽約。

第二招是從粉絲後援會中選年輕漂亮的女孩，誘騙她們參加「小型見面會」，但粉絲到酒店房間後只有吳亦凡一人在場；第三招是「通過他已經睡過的女孩相互介紹」，成功後推薦人有1萬元報酬。

都美竹自稱是被吳亦凡灌醉後侵犯，並在網上連發4篇長文，細數吳亦凡的罪行，包括指他經常看不起其他藝人，甚至說韓團EXO前隊友壞話。

但吳亦凡在微博否認都美竹的指控，在2020年12月5日的朋友聚會中見過都美竹，沒有灌酒也沒有收手機，更沒有她描述的各種細節。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【娛圈醜聞】前EXO成員吳亦凡被指性侵粉絲　網紅都美竹聲稱受害發長文爆內幕
10:26 2021/07/19
【娛圈醜聞】前EXO成員吳亦凡被指性侵粉絲　網紅都美竹聲稱受害發長文爆內幕
【相依為命】傳八両金北上唱3首歌收7萬人民幣　「八両仔」外表進化與著名台星撞臉
17:51 2021/01/19
【相依為命】傳八両金北上唱3首歌收7萬人民幣　「八両仔」外表進化與著名台星撞臉
【開心速遞】周嘉洛疑背緋聞女友蘇韻姿偷食　挨陳瀅香肩甜睡盡享溫柔香
16:31 2021/07/31
【開心速遞】周嘉洛疑背緋聞女友蘇韻姿偷食　挨陳瀅香肩甜睡盡享溫柔香

你可能感興趣

【娛圈醜聞】前EXO成員吳亦凡被指性侵粉絲　網紅都美竹聲稱受害發長文爆內幕
10:26 2021/07/19
【娛圈醜聞】前EXO成員吳亦凡被指性侵粉絲　網紅都美竹聲稱受害發長文爆內幕
【相依為命】傳八両金北上唱3首歌收7萬人民幣　「八両仔」外表進化與著名台星撞臉
17:51 2021/01/19
【相依為命】傳八両金北上唱3首歌收7萬人民幣　「八両仔」外表進化與著名台星撞臉
【開心速遞】周嘉洛疑背緋聞女友蘇韻姿偷食　挨陳瀅香肩甜睡盡享溫柔香
16:31 2021/07/31
【開心速遞】周嘉洛疑背緋聞女友蘇韻姿偷食　挨陳瀅香肩甜睡盡享溫柔香
吳亦凡 娛樂人物職業 網紅 醜聞 微博

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】