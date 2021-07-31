【娛圈醜聞】吳亦凡涉嫌強姦罪被捕　已遭北京公安刑事拘留

▲ 吳亦凡涉強姦被拘捕。

前EXO成員、在《西遊伏妖篇》演唐三藏的內地藝人吳亦凡，早前被內地網紅都美竹爆料指控他誘姦多名女性，其中還有未成年的受害者。

今日內地有消息指，吳亦凡被北京公司刑事拘留，指吳亦凡涉嫌強姦罪。

「平安北京朝陽」微博發文：「針對網絡舉報的『吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係』等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。」

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網紅都美竹指控

都美竹聲稱吳亦凡搭慣以3招哄騙少女，首先是稱聲要為MV選女主角，然後選在晚上面試，表現好可安插在吳亦凡參與的電視劇演出，或和他的經紀公司簽約。

第二招是從粉絲後援會中選年輕漂亮的女孩，誘騙她們參加「小型見面會」，但粉絲到酒店房間後只有吳亦凡一人在場；第三招是「通過他已經睡過的女孩相互介紹」，成功後推薦人有1萬元報酬。

都美竹自稱是被吳亦凡灌醉後侵犯，並在網上連發4篇長文，細數吳亦凡的罪行，包括指他經常看不起其他藝人，甚至說韓團EXO前隊友壞話。

但吳亦凡在微博否認都美竹的指控，在2020年12月5日的朋友聚會中見過都美竹，沒有灌酒也沒有收手機，更沒有她描述的各種細節。