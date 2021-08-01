【5000元消費券】首期消費券今發放　政府已向550萬市民發放

▲ 首期2000元消費券今日發放。

首期2000元消費券今日（1日）發放，政府發言人表示，今日經4間儲值支付工具營辦商，向約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的合資格市民發放第一期2,000元消費券。

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5000元電子消費券計劃今日起發放第一期金額，政府發言人表示，4間儲值支付工具營辦商向約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的合資格市民，發放第一期2000元消費券。市民如選擇了以八達通領取消費券，則可到設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式等領取；如選擇透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK領取消費券的市民，其2,000元消費券已直接存入其指定的儲值支付工具帳戶。

一文看清電子消費券網上登記步驟，八達通、Alipay等支付平台登記注意事項，即看：【下一頁】

消費券的適用範圍適用於接受四個指定儲值支付工具作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，例如零售店、街市攤檔、百貨公司、超級市場、便利店、餐廳、快餐店、咖啡店、娛樂設施、美容院、公共交通等。然而，消費券並不適用於以下交易類別：

政府收費（例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶）

公用事業收費（即水、電、煤氣）

公共機構收費（例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會）

教育開支（即提供本地及非本地課程的中小學，以及大學教育資助委員會資助的大學收費）

購買金融產品或服務（例如保險）

捐款（包括慈善、宗教及政治組織）

直接向非本地商戶購物（包括於本地透過非本地網上平台購物）

個人對個人（P2P）支付

兌換現金

一文看清5000元消費券登記時間、適用範圍等，AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go或八達通分期發放。即情即看：【下一頁】

市民如欲查詢消費券的使用方法、已發放的消費券金額、未使用／未領取的消費券餘額和到期日等資料，可瀏覽相關儲值支付工具營辦商的應用程式和網站，或致電以下查詢熱線：

支付寶香港： 2245 3201

八達通： 2969 5500

Tap & Go「拍住賞」： 2888 0000

WeChat Pay HK： 3929 1666

完成電子登記的市民一般會在約一星期收到登記結果的短訊通知。在7月17日或之前已完成電子登記的市民如仍未收到登記結果的短訊通知，可透過熱線18 5000的語音系統查詢其登記的情況。

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政府發言人提醒未登記的合資格市民須在8月14日或之前遞交登記，選擇遞交書面表格的市民，請釘附身份證複本。以電子登記但選擇上載身份證複本作身分認證的市民，則須在8月16日或之前到消費券網站上載身份證，否則已遞交的電子登記會被視為未完成而不獲處理。

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責任編輯：郭詩詩