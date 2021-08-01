【東京奧運】張家朗領軍打團體賽8強　對戰俄奧委3名00後選手

▲ 張家朗（右）領軍出戰男子花劍團體賽8強，對手是俄羅斯奧委會。（viutv截圖）

張家朗今（8月1日）領軍出戰男子花劍團體賽8強，隊友有蔡俊彥、張小倫及吳諾弘，將對戰俄羅斯奧委會（ROC）。俄奧委3名主力年紀輕，全是「千禧後」，當中Kirill Borodachev更是張家朗於個人賽8強「逆轉勝」的手下敗將，比賽早上9時45分開戰。

第1場港隊派出蔡俊彥，對住K. Borodachev，港隊暫落後3-5。第2場由張家朗出戰，對手是 V. Mylnikov，張家朗採取較主動攻勢，追回不少分數，但第2局完成後，大分10-9仍落後俄羅斯奧委會。第3局由張小倫對戰A. Boridachev，完成後港隊大分仍落後12-15；戰至第4局，目前港隊落後16-20。

男子花劍團體賽一共9支隊伍參賽，包括頭4號種子順序是美國、法國、意大利及俄奧委，其餘入選隊伍及東道主日本，按世界排名列5至9號種子，順序是香港、日本、埃及、德國及加拿大。德國、加拿大率先完成16強賽，德國勝出晉級；另外7隊直入8強，港隊若晉級，4強或對美國。

張家朗7月26日晚上，已於東京奧運贏得個人男子花劍金牌，成香港回歸後首面奧運金牌，全城振奮。

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責任編輯：吳卓峰