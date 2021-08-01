【2元坐車】「樂悠咭」8月2日起按出生年份接受申請　1957年出生可用八達通app申請

▲ 「樂悠咭」2元乘車優惠，明天起按出生年份接受申請。（資料圖片）

政府明年2月27日起，把2元乘車優惠，即「長者及合資格殘疾人士的公共交通票價優惠計劃」，擴展到60歲至64歲人士，同時擴展計劃至紅色小巴、街渡和電車。60至64歲合資格受惠人士z，必須申請及使用「樂悠咭」，即全新個人八達通卡，才能享用優惠。勞工及福利局局長羅致光稱，1957年出生人士，8月2日起至8月底，可率先申請「樂悠咭」。

羅致光於網誌表示，「樂悠咭」印有受惠人士的個人相片及姓名，每人只可持有一張。至於1958年或以後出生的人士，需按下列時間表安排有序申請。待各位60至64歲人士都一咭在手，明年2月27日開始便可一起享用2元交通優惠。

出生年份 登記日期 1957年 8月2日至31日 1958年 9月1日至30日 1959年 10月1日至31日 1960年 11月1日至30日 1961年 12月1日至31日 將於3個月內滿60歲者 2022年1月1日起

羅致光建議合資格人士，透過八達通app遞交申請，只需安坐家中，「撳幾粒掣咁簡單」。而申請者仍可選擇紙本申請表格遞交，可於超過330個指定地點索取（附有免郵費回郵信封），指定地點名單載於「樂悠咭」網頁，經網上下載表格。政府已經製作宣傳短片，具體介紹申請「樂悠咭」的步驟。他相信，經過最近5,000元消費券申請，以及接種疫苗抽獎活動，相信很多市民已經習慣上網操作。

在接獲填妥的申請後，「樂悠咭」將在4星期內郵寄至申請人的香港通訊地址。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，申請人無須向八達通公司提交申請費。「樂悠咭」持有人須在首次使用前增值多於50元，其中50元作為八達通公司的可退還按金。

他又解釋，因應7月有數以百萬計市民，登記八達通卡以領取消費券，對於推出「樂悠咭」申請程序，羅致光認為「還是分流一下好點」。另外政府選擇於明年2月27日星期日落實新猷，以及提供免郵費回郵信封方便郵寄申請，都是出於分流和減少人流聚集考慮。他形容政府在推行每項新措施時，每個細微環節都考慮周詳，整個策劃過程就絕對不是「撳幾粒掣咁簡單」。

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責任編輯：吳卓峰