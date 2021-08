【東京奧運】吳諾弘代表港隊出戰男花團體賽　連追7分表現亮眼展實力

張家朗在今屆東奧男子個人花劍賽為港取得金牌後成為焦點,張家朗與隊友蔡俊、張小倫和吳諾弘於今早(8月1日)出戰男子花劍團體賽並在八強止步。

最年輕的吳諾弘曾為TVB童星,他獲合作過《酒店風雲》的郭可盈貼昔日合照打氣。

八強止步

男子花劍團體賽於今早九時四十五分舉行,張家朗、蔡俊、張小倫和吳諾弘都在比賽中打得積極,表現良好,可惜最終以總分39:45不敵俄羅斯奧委會,無緣晉級四強。

除了男子花劍金牌選手張家朗備受關注外,另一選手吳諾弘也受到網民關注。表現亮眼的吳諾弘在第7場連追7分,將比分收窄至3分,盡顯實力。

童星產量多

以前為TVB童星的吳諾弘參演過多套劇集,包括《心花放》、《法證先鋒II》、《On Call 36小時》等,並曾為《是咁的,法官閣下》擔任劍撃指導。

曾與吳諾弘一起拍攝《酒店風雲》的郭可盈於社交平台貼出昔日合照為對方打氣,她寫道:

還記得當年拍攝酒店風雲、生日會、公開活動….等的點點滴滴,你還是一個很可愛乖巧的小男孩👦🏻,現在已長大了,🤺更為🇭🇰香港隊男子花劍團體出賽東京奧運👏🏻👏🏻👏🏻好叻仔呀👍🏻👍🏻👍🏻!

我們明早一定會準時09:45欣賞賽事 ! Do your best , 好好享受比賽,加油!💪🏻💪🏻💪🏻請大家支持吳諾弘!支持#香港男子花劍隊 !

@lawrenceng_1999 #東京奥運2020 #goteamhk