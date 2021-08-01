【經濟預測】陳茂波料來年經濟增長逾5.5%　冀首期電子消費券激活市場

▲ 陳茂波料來年經濟增長逾5.5%，不擔心內地收緊企業監管措施打擊本地融資地位。（資料圖片）

政府本月中公布新的全年經濟預測，財政司司長陳茂波 預測，經濟增長會超過5.5%， 希望首期電子消費券能激活零售消費市場 。另外， 近期內地推出多項收緊監管措施，令多隻港股受壓，陳茂波對內地市場有信心，不擔心監管會影響本港。

陳茂波今（1日）在一個電台節目表示， 早前在財政預算案預測，本港今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%，他預期新的預測下增長會超過5.5%。

近期內地推出多項收緊監管措施，令多隻港股受壓，陳茂波強調，內地政策以持續穩定發展為目標，加上內地經濟增長快、底子堅實，看好內地市場。他續指，香港作為國際金融中心，政策穩定，即使有大改變亦要經諮詢醞釀，對需要境外融資的內地公司而言，香港是防火牆及試驗田，具一定吸引力。

今日起發放首期電子消費券，陳茂波指出，現時本港零售消費仍較疫情前少3成，希望首期電子消費券能在疫情受控及奧運消息令人開心下，市民可以買份小禮物送給自己，或請親友食飯，激活市場，幫助中小企，令經濟增長持續。

陳茂波補充，今早已到茶餐廳及便利店使用消費券十分方便，形容「嘟一嘟」即可消費，指消費券能令市民商戶受惠、經濟暢旺，以及推動電子支付工具。 他提醒，當局只會透過指定電話與市民聯絡，指市民不要向第三者透露個人資料，提防受騙。

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記者：陳麗娜