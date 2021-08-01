【經濟預測】陳茂波料全年經濟增長逾5.5%　冀首期電子消費券激活市場

▲ 陳茂波料來年經濟增長逾5.5%，不擔心內地收緊企業監管措施打擊本地融資地位。（資料圖片）

今日起發放首期電子消費券， 財政司司長陳茂波 期望首期電子消費券能激活零售消費市場， 預測全年經濟增長會超過5.5%。 陳茂波今（1日）在一個電台節目表示，現時本港零售消費仍較疫情前少3成，希望首期電子消費券能在疫情受控及奧運消息令人開心下，鼓勵市民更多的消費，激活市場，幫助中小企，令經濟增長持續。

他補充，今早已到茶餐廳及便利店使用消費券十分方便，形容「嘟一嘟」即可消費，指消費券能令市民商戶受惠、經濟暢旺，以及推動電子支付工具。 他提醒，當局只會透過指定電話與市民聯絡，指市民不要向第三者透露個人資料，提防受騙。

另外，陳茂波在網誌提到，雖然有些評論認為，消費券計劃在推動電子支付的效應只屬短暫，但現實是幾家儲值支付工具營運商之間的互相競爭，已令小商戶須繳付的交易費用有所下調，相信這趨勢將會持續，長遠有利本港電子支付平台的深化發展。

他續指，本港經濟經過黑暴衝擊，再面對疫情的打擊，陷入有紀錄以來最長時間和最深度的衰退，疫情一度反覆令大家對經濟前景也感到悲觀。今年初在敲定財政預算案措施時，正是出於對宏觀經濟狀況的考慮，決定推出電子消費券的計劃，此舉也有助推動本港電子支付平台的深化應用，為香港經濟下一階段的發展，賦予更大動能。透過電子消費券的誘因，過去幾個月，四家儲值支付平台合共已新增了超過120萬個消費者的帳戶，並增加了逾2.8萬個接受電子支付的商戶。

政府本月中公布新的全年經濟預測，早前在財政預算案預測，本港今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%， 陳茂波 預期新的預測下增長會超過5.5%。

近期內地推出多項收緊監管措施，令多隻港股受壓，陳茂波強調，內地政策以持續穩定發展為目標，加上內地經濟增長快、底子堅實，看好內地市場。他續指，香港作為國際金融中心，政策穩定，即使有大改變亦要經諮詢醞釀，對需要境外融資的內地公司而言，香港是防火牆及試驗田，具一定吸引力。

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記者：陳麗娜