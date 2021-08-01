【劍擊熱潮】張家朗奪金掀劍擊熱潮　Bob培育囝囝做小劍神：20年後攞金牌

▲ Bob培育兒子做「小劍神」。

香港「劍神」張家朗於東京奧運花劍個人賽奪金，掀起學劍擊的熱潮。林盛斌（Bob）昨日在社交媒體上傳一段影片，指兒子Jaye在奧運前已開始學劍擊，望培育他成「小劍神」。

望兒子喜愛劍擊

從影片可見，快將4歲的Jaye乖巧地跟隨教練的指令練習步法及出劍，人仔細細但動作似模似樣。Bob留言指兒子已學習劍擊一段日子，希望他喜歡這種運動，

20年後，就到細佬攞奧運金牌！

不少網民看後大讚Jaye可愛，「好得意」、「嘩，劍神！」、「弟弟加油！奧運會等緊你」、「細佬玩劍好有天份似模似樣」、「要頒個最有潛質新人獎畀囝囝！」。

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女兒學體操

Bob與太太育有3女1子，兩夫婦悉心栽培4名子女，讓他們接觸不同運動。Bob嫂曾接受TOPick訪問，指二女及三女現時學體操，又於個人社交平台大騷女兒體操比賽照片，指以兩女為榮。她指女兒於香港藝術體操專業學院上體操班，二女熹兒已學了4年，三女機兒學了2年，

二女自細表現出高柔軟度，所以帶她去學體操，三女亦跟姊姊一起去學。

她指自己沒有刻意栽培小朋友成為運動員，只希望提供機會給他們接觸不同活動。二女和三女除了上體操班之外，還有學溜冰、鋼琴及豎琴。至於學業方面，Bob嫂指自己給予子女自由，讓他們從玩樂中學習，從不要求他們拿高分。

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責任編輯︰王明芳