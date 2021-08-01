【東京奧運】港隊乒乓女團晉級8強　杜凱琹形容對羅馬尼亞是「硬仗」

▲ 女子乒乓球運動員杜凱栞。（網上截圖）

女子乒乓球團體賽16強的賽事今日（8月1日）早上9時展開，港隊派出杜凱栞、李皓晴及蘇慧音對巴西組合，最後以3:1勝出，晉級8強賽事。

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今屆東京奧運乒乓球團體賽新制，新制之下將原本首場為單打的改為雙打，其後第4場均為單打比賽，每場5局3勝，每局11，先勝3場的一方可以勝出。

港隊首先派出蘇慧音及李皓晴進行第一場雙打比賽，三局分別以11:9、11:8及11:9勝出；杜凱琹出戰第二場的單打比賽，三局分別以11:3、14:12及11:7勝出。

李皓晴在第三場的單打比賽落敗，在第一、二局均以8:11落後，至第三、四局分別以11:5、11:9追平局數2:2；第5局以6:11落敗。

第四場再派出杜凱琹，第一局先以11:5勝出；第二局以9:11落後；第三局、四分別以11:5、12:10勝出，最後港隊以局數3:1勝出，晉級8強賽事。

團隊其後在賽後見記者，李皓晴指巴西隊的發揮超出預期，而下場8強賽的對手為羅馬尼亞的選手，蘇慧音表示16強的賽事在艱難的情況下勝出並不容易，下場對同伴會更有信心；而杜凱琹則表示自己的打法比較保守，形容明天的8強賽事會是一場「硬仗」，稍後時間會好好調整心態。

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責任編輯：郭詩詩