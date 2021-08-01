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【東京奧運】港隊女子乒乓球團體賽3:1勝巴西　晉級8強

社會 11:35 2021/08/01

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女子乒乓球運動員杜凱栞。（網上截圖）

女子乒乓球團體賽16強的賽事今日（8月1日）早上9時展開，港隊派出杜凱栞、李皓晴及蘇慧音對巴西組合，最後以3:1勝出，晉級8強賽事。

一文看清港隊東京奧運賽果，即看：【下一頁】

今屆東京奧運乒乓球團體賽新制，新制之下將原本首場為單打的改為雙打，其後第4場均為單打比賽，每場5局3勝，每局11，先勝3場的一方可以勝出。

港隊首先派出蘇慧音及李皓晴進行第一場雙打比賽，三局分別以11:9、11:8及11:9勝出；杜凱栞出戰第二場的單打比賽，三局分別以11:3、14:12及11:7勝出。

李皓晴在第三場的單打比賽落敗，在第一、二局均以8:11落後，至第三、四局分別以11:5、11:9追平局數2:2；第5局以6:11落敗。

第四場再派出杜凱栞，第一局先以11:5勝出；第二局以9:11落後；第三局、四分別以11:5、12:10勝出，最後港隊以局數3:1勝出，晉級8強賽事。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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